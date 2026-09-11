윤상, 17세 둘째 子 185cm에 훈훈 비주얼...형 앤톤 이어 아이돌 준비 중 ('편스토랑')

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[스포츠조선 정안지 기자] 작곡가 윤상이 첫째 아들 라이즈 앤톤에 이어 둘째 아들도 아이돌 준비 중이라고 밝혔다.

지난 10일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 손태진은 윤상에게 직접 만든 음식을 대접하는 모습이 그려졌다.

이날 윤상은 손태진의 떡갈비를 맛본 뒤 "이건 우리 애들 데려와서 먹이고 싶다"라고 극찬하며 아들을 언급했다.

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윤상의 첫째 아들 앤톤(본명 이찬영)은 지난 2023년 라이즈로 데뷔했으며, 형과 5살 차이인 둘째 아들 준영 군도 현재 아이돌을 준비 중인 것으로 알려졌다. 특히 준영 군은 184cm인 형 앤톤보다 키가 더 큰 것으로 알려졌다.

윤상은 앤톤의 데뷔 당시도 떠올렸다. 앤톤의 데뷔는 극비리에 진행돼 지인들은 쉬쉬하고 있었다고.

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윤상은 "나도 몰랐다. 아들 성향도 그런 것 같다"라면서 "코로나19 시기에 수영장이 문을 닫으면서 10년 동안 해온 수영을 그만두니까 생각이 많았던 것 같다"라고 말했다. 앤톤은 미국 뉴저지주 사립학교를 다니며 주니어 수영 선수로 활약했으나, 코로나 시기 수영장이 폐쇄되며 본격 음악의 길에 접어들었다.

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윤상은 "내가 아이돌을 허락했던 가장 큰 이유는 아들이 만든 음악 데모 테이프를 처음 듣고 '음악 쪽에 타고난 재능이 있구나'라는 생각을 했다"라고 밝혔다. 아빠에게서 그대로 음악 DNA를 물려받은 앤톤이다. 지난 3월 라이즈 콘서트에서 앤톤이 트랙을 만든 '나인 데이즈'(9 Days) 아웃트로와 '임파서블'(Impossible) 인트로 리믹스 버전도 공개돼 의미를 더하기도 했다.

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윤상은 "그냥 음악하는 거랑 아이돌 하는 건 또 차이가 있다"라면서 "찬영이가 무대를 즐기는 모습을 보면 진짜 신기하다"라고 말했다. 그러면서 그는 "우리 집에 원래 춤이 없다"라고 덧붙여 폭소를 자아냈다.

윤상은 "열심히 잘하고 있으니까 다행이지만 데뷔 후 너무 빨리 어른이 되어가는 것 같아서 부모 입장에서는 좋은 것만 생각하는 것도 어렵다"라고 밝혔다. 이어 "저런 모습을 만들기까지 얼마나 연습 했을까"라면서 "나중에 기대하는 건 음악을 하는 찬영이의 모습을 응원한다. 그렇게만 되어 준다면 대를 이어서 음악을 하는 거다"라고 전했다.

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anjee85@sportschosun.com