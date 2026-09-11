이효리·유리·수영 조합에 지수까지 합류?… 뉴욕서 제안한 역대급 K팝 선후배 그룹

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[스포츠조선 이지현 기자] 소녀시대 수영이 뉴욕에서 만난 블랙핑크 지수와 남다른 선후배 케미를 자랑했다.

수영은 10일 자신의 SNS를 통해 미국 뉴욕에서 열린 타미 힐피거 2027 봄·여름(SS27) 컬렉션 쇼 참석 현장을 공개했다.

이날 수영은 같은 행사에 참석한 블랙핑크 지수와 만나 반갑게 사진을 남겼다. 공개된 영상에는 수영과 지수가 나란히 서서 카메라를 향해 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 서로 다른 세대를 대표하는 걸그룹 멤버들의 만남이라는 점에서 더욱 눈길을 끌었다.

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특히 수영은 지수와 함께 촬영하면서 "그룹의 번영을 위해 '수'자리 양보할게요"라는 재치 있는 문구를 남겼다. 이어 "지수 씨 혹시 효리수 막내 할래요?"라고 덧붙이더니, 급기야 "오늘부터 효리(지)수"라며 지수의 이름을 활용한 센스 있는 작명으로 웃음을 자아냈다.

'효리수'는 이효리, 유리, 수영을 조합해 부르는 이름으로 알려진 가운데, 수영이 지수까지 자연스럽게 끌어들이며 즉석에서 '효리(지)수'를 완성한 셈이다.

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이날 수영은 자신의 SNS에 뉴욕 패션위크 현장 사진도 여러 장 공개했다. 네이비 재킷과 짧은 하의에 화이트 크롭톱을 매치해 늘씬한 각선미와 복근을 드러냈으며, 로퍼와 화이트 삭스로 프레피 무드를 더했다. 해당 게시물에는 타미 힐피거 공식 계정이 직접 "gorgeous"라는 댓글을 남기기도 했다.

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2007년 소녀시대로 데뷔한 수영과 2016년 블랙핑크로 데뷔한 지수는 약 9년의 데뷔 연차 차이를 둔 K팝 선후배다. 뉴욕 패션위크라는 글로벌 무대에서 만난 두 사람이 유쾌한 장난까지 주고받으며 훈훈한 선후배 케미를 보여줬다.

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olzllovely@sportschosun.com