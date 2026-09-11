임백천, 뜻밖에 마주한 절친 故안성기 모습에 울컥.."너무 선한 사람"

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[스포츠조선 이게은기자] MC 임백천이 절친했던 배우 고(故) 안성기의 사진을 마주하고 울컥했다.

10일 임백천의 유튜브 채널에는 그가 여의도로 추억 여행을 떠난 영상이 공개됐다.

이날 임백천은 추억이 깃든 여의도를 오랜만에 찾았다. 여의도 고등학교를 나와 대학교 때부터 여의도에 거주했고, 여의도 전국경제인연합회(전경련) 빌딩에서 결혼식도 올렸다고.

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임백천은 단골 음식점들을 방문한 뒤 옛 MBC 사옥 맞은편에 위치한 사진관으로 향했다. 이 사진관은 40년 넘게 방송가와 함께 해온 곳으로 수많은 연예인의 사진을 촬영해왔다.

임백천은 사진을 둘러보다 누군가의 사진 앞에서 시선을 멈췄다. 절친했던 고 안성기 사진이었다. 임백천은 "안성기 형이 계시네. 저 형이랑 참 친하게 지냈는데.. 정말 선한 사람이다"라며 울컥했다. 안성기는 2019년 혈액암 진단을 받고 이듬해 완치 판정을 받았으나 재발해 다시 투병 생활을 이어갔다. 그러다 지난 1월 5일, 심정지 상태에서 치료를 받다 74세를 일기로 세상을 떠났다.

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임백천은 고 이상용 사진을 보면서도 "정말 단단한 분이었는데 갑자기 돌아가셨다"라며 먹먹한 마음을 드러냈다.

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임백천은 여의도 나들이를 마친 후 "아까 (사진관에서) 약간 슬펐다. 사실 속으로 눈물도 났다. 세월이 흐르는 건 슬픈 일"이라며 뭉클한 마음을 드러냈다.

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joyjoy90@sportschosun.com