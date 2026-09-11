지상렬, ♥신보람과 때아닌 결별설...은지원 "진짜 헤어진 거야?"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 지상렬이 16세 연하 신보람과 공개 열애 중인 가운데 은지원이 두 사람의 결별설을 제기해 관심이 모아졌다.

오는 12일 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 G.C 해머로 변신한 지상렬이 마이티 마우스의 신곡 피처링 자리를 향한 거침없는 도전을 이어간다.

이날 두 달째 G.C 해머 컴백 프로젝트에 푹 빠져 있는 지상렬의 모습은 뜻밖의 결별설까지 불러온다. 음악 활동에 전념하는 지상렬을 지켜보던 은지원이 돌연 "보람 씨랑은 헤어진 거냐"며 의혹을 제기한 것. G.C 해머의 컴백과 함께 때아닌 결별설에 휩싸인 지상렬의 이야기에 관심이 쏠린다.

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지상렬은 지난해 KBS 2TV '살림하는 남자들'에서 절친 염경환의 소개로 만난 16세 연하 쇼호스트 신보람과 연인으로 발전했다. 이후 지상렬은 '2025 KBS 연예대상'에서 리얼리티 부문 우수상을 받은 후 "신보람과 따뜻한 만남 계속 이어가겠다"고 밝히며 공개 연애를 시작했다.

이어 지상렬은 지난 8월 29일 방송된 JTBC '아는 형님'에 출연해 신보람을 향한 애정을 드러내기도 했다.

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한편, 앞서 마이티 마우스에게 끊임없이 러브콜을 보냈던 지상렬은 이날 신곡 피처링을 향한 집념을 이어간다. 마이티 마우스로부터 직접 가사를 써오라는 미션까지 받은 지상렬은 장소를 불문하고 가사 작업에 몰두하며 남다른 열정을 불태운다.

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며칠 뒤 직접 쓴 가사를 들고 녹음실을 찾은 지상렬은 예상치 못한 경쟁자와 맞닥뜨린다. 바로 마이티 마우스 신곡의 진짜 피처링 주인공인 걸그룹 나인뮤지스 출신의 경리. G.C 해머의 존재조차 몰랐던 경리는 난데없는 지상렬의 등장에 "피처링은 저예요!"라고 선을 긋는가 하면, "스타일도 구리다"는 돌직구까지 날린다. 이에 지상렬 역시 자신이 마이티 마우스와 같은 팀이라고 우기며 한 치도 물러서지 않고, "말할 줄 아는 개 하나 키워볼래요?"라며 은근슬쩍 자신을 영입하라는 뜻까지 내비치는 등 경리와 팽팽한 기싸움을 벌인다.

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이에 지상렬이 자신이 직접 써온 가사를 공개하며 분위기를 반전시킨다. 마이티 마우스와 경리가 예상치 못한 가사에 놀라움을 드러낸 것. 뒤이어 스튜디오에서 이를 지켜보던 스페셜 게스트인 베리베리 강민마저 "내 가사로 쓰고 싶다"며 탐을 내는 모습을 보인다. 모두의 마음을 사로잡은 G.C 해머표 가사에는 과연 어떤 내용이 담겼을지 호기심을 높인다.

과연 지상렬은 마이티 마우스의 신곡 피처링 자리를 꿰찰 수 있을지, 오는 12일(토) 밤 10시 35분 방송되는 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.

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anjee85@sportschosun.com