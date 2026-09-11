박수홍, '비행기 민폐 논란' 2주 만에 기습 복귀…홈쇼핑 라이브 출연

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 박수홍이 항공기 출발 지연으로 이른바 '민폐 논란'에 휩싸인 뒤 약 2주 만에 홈쇼핑을 통해 활동을 재개했다.

11일 관련 업계에 따르면 박수홍은 지난 7일 한 홈쇼핑 라이브 방송에 출연해 상품 판매에 나섰다. 지난달 괌행 항공기 출발 지연 논란이 불거진 뒤 모습을 드러낸 사실상 첫 공식 활동이다.

다만 해당 홈쇼핑 측은 박수홍의 정기적인 방송 복귀에는 선을 그었다. 홈쇼핑 측은 박수홍의 출연에 대해 "정기 출연이 아닌 협력 업체와의 협의를 통해 성사된 일회성 출연"이라고 설명했다.

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앞서 박수홍은 지난달 23일 아내 김다예, 딸 재이 양과 함께 인천국제공항에서 괌으로 향하는 항공편에 탑승했다가 출발 지연 논란에 휩싸였다.

당시 어린 딸이 착석하기 어려울 정도로 울음을 그치지 않자 박수홍은 긴 비행시간 동안 다른 승객들에게 피해를 줄 것을 우려해 기내 관계자에게 하차 의사를 전달했다. 이후 관련 절차에 따라 위탁수하물을 내리는 작업 등이 진행됐다.

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그러나 기내에서 대기하는 사이 아이가 진정되자 박수홍은 하차 의사를 철회했다. 이 과정에서 보안 절차와 수하물 처리 등에 시간이 소요되면서 200여 명이 탑승한 항공기의 출발이 약 50분가량 지연됐다.

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온라인에서는 박수홍 가족의 판단으로 다수 승객이 불편을 겪었다는 비판이 쏟아지며 '민폐 논란'으로 번졌다.

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다만 박수홍 가족이 실제 항공기 밖으로 내렸다가 다시 탑승한 것은 아니었던 것으로 확인됐다. 항공사 측은 기내에서 하차 의사를 밝혔다가 철회한 것이 절차상 문제가 되지는 않는다는 취지로 설명했으며, 국토교통부 역시 실제 하기하지 않은 상황에서 의사를 번복한 행위 자체를 위법하다고 보기는 어렵다고 밝혔다.

논란이 커지자 박수홍은 직접 고개를 숙였다. 그는 "탑승하자마자 착석하지 못할 정도로 아이가 울어 당황한 나머지 미숙한 판단을 내렸다"며 다른 승객들에게 피해를 줄까 우려해 하차 의사를 전달했다고 설명했다.

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이어 아이가 진정된 뒤 하차 의사를 철회한 것과 관련해 "이로 인해 보안 검사 등 시간이 크게 지체될 수 있다는 점을 미처 깨닫지 못했다"며 "전적으로 항공 관련 절차에 대한 저의 무지함으로 일어난 일이며 그 어떤 변명의 여지도 없다"고 사과했다.

박수홍은 "저의 부족함으로 큰 피해를 보신 승객분들과 항공사 관계자 여러분께 머리 숙여 깊이 사과드린다"고 거듭 고개를 숙였다.

사과 이후 박수홍 부부는 그동안 활발하게 이어오던 SNS 활동을 중단했고, 매주 월요일 공개해왔던 가족 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'의 새 영상 역시 업로드되지 않으면서 사실상 공개 활동을 멈췄다.

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이런 가운데 박수홍이 지난 7일 홈쇼핑 방송에 모습을 드러내면서 논란 이후 약 2주 만에 활동을 재개하게 됐다.

박수홍 부부는 논란 이전에도 홈쇼핑에서 꾸준히 활약했다. 지난 4월 김다예의 첫 홈쇼핑 출연 당시 박수홍과 부부 동반으로 방송에 나서 론칭 상품 매진을 기록했으며, 지난 7월 말과 8월에도 함께 홈쇼핑에 출연해 '전체 매진'을 알린 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com