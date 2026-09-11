'결혼 22년차' 김지영, 남성진♥ 앞 관리 철저.."원래 백발인데 흰머리 보인 적 없다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김지영이 출산 후 백발이 됐지만 염색으로 철저히 가려왔다고 밝혔다.

10일 유튜브 채널 '옆집 부부 서현철 정재은'에는 '복길이와 영남이가 현실 부부로 싸우면 벌어지는 일(ft. 전원일기 비하인드)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정재은은 남성진에게 "(김지영의) 비밀을 지켜준 적 있나"라며 궁금해했고 남성진은 "난 (아내에 대해) 모르는 것도 있다. 이 사람은 염색을 진짜 자주 한다. 원래는 흰머리가 되게 많다"라고 답했다.

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이에 김지영은 "저는 아이를 낳자마자 머리가 다 하얗게 됐다"라며 실제로는 백발이지만 염색으로 흰머리를 가리는 것이라고 밝혔다.

남성진은 "근데 난 한 번도 그걸(흰머리를) 본 적이 없다. 남들한테 이 얘기를 하면 '네 와이프는 그래도 널 위해 관리를 한다. 남편에게 그 모습을 보여주기 싫어서 그런 것 같다'라고 하더라"라고 덧붙였다.

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김지영은 아직 남성진에게 예뻐보이고 싶냐는 질문에 "제가 그런 마음이 있건 말건 남편은 저에 대해 그런 생각을 안 할 것 같다"라며 현실적인 답변으로 웃음을 자아냈다.

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한편 두 사람은 지난 2004년 결혼했으며 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 남성진은 배우 고(故) 남일우와 김용림의 아들이다.

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joyjoy90@sportschosun.com