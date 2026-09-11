유명 가수 충격 고백 “사람 죽인 적 있어..그 일 생각하면 아직도 마음이 불편”

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[스포츠조선 박아람 기자] 호주 출신 록스타 릭 스프링필드(77)가 10대 시절 베트남전 당시 겪었던 충격적인 경험을 털어놨다. 미군을 위한 공연을 위해 베트남에 갔다가 공격에 휘말렸고, 당시 자신이 쏜 박격포탄으로 한 사람의 목숨을 앗아갔다는 말을 들었다는 것이다.

릭 스프링필드는 지난 8일 공개된 '조 로건 익스피리언스(The Joe Rogan Experience)'에 출연해 자신의 베트남전 경험을 회상했다.

릭 스프링필드는 1968년 당시 밴드 멤버들과 함께 미군 병사들을 위한 공연을 위해 베트남을 찾았다. 당시 그의 나이는 불과 17세였다. 미군 병사들을 대상으로 공연하는 밴드로 베트남 전역을 약 4개월간 돌았다고 한다.

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그는 당시 상황에 대해 "미군 병사들은 고향에 있는 여자들을 떠올리게 하는 여성들을 보고 싶어 했다"며 "밴드에 여자 몇 명만 있으면 우리를 고용했고, 전쟁 지역인 베트남을 돌아다니며 공연할 수 있었다. 정말 미친 일이었다"고 말했다.

당초 릭 스프링필드는 단순히 돈을 벌기 위해 베트남에 갔다고 생각했다. 그러나 현실은 예상과 크게 달랐다.

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그는 "나는 '좋아, 돈 좀 벌겠구나'라고 생각했다. 하지만 결국 돈은 한 푼도 벌지 못했다. PX에서 다 써버렸고, 원래 버는 돈도 많지 않았다"고 회상했다.

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그러던 중 미군 부대에 머물던 어느 날 실제 공격을 경험하게 됐다.

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릭 스프링필드는 당시 자신과 일행이 미군 병사들과 친해져 함께 하룻밤을 보내게 됐으며, 그날 밤 공격이 시작됐다고 설명했다.

그는 "모두 외곽 방어선의 벙커로 들어갔다. 나는 무전실에 있었는데 공격을 받았다"며 "그리고 무전실에서 박격포를 쏘고 있었다"고 말했다.

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특히 스프링필드는 당시 자신이 실제로 무엇을 하고 있는지 제대로 이해하지 못했다고 고백했다.

"영화에서 보는 것 같았다"고 당시 상황을 떠올린 그는 "그들이 '박격포 몇 발 쏴볼래?'라고 했다. 그리고 나는 '존 웨인'이 된 것 같았다. 어린아이였고, 내가 뭘 하고 있는지 정말 이해하지 못했다"고 말했다.

문제는 다음 날이었다. 스프링필드는 자신이 발사한 박격포탄 가운데 한 발이 사람을 맞혔다는 사실을 전해 들었다.

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그는 "'네가 한 명 잡았어. 한 명 잡았어'라는 말을 들었다"며 "그게 지금까지도 내 안에서 쉽게 받아들여지지 않는 부분으로 남아 있다"고 털어놨다.

이어 "내가 한 사람의 목숨을 끝내는 데 책임이 있었다는 사실을 마주하기가 힘들다"며 "물론 아주 먼 옛날의 일이고 전쟁 중에 벌어진 일이지만, 당시 나는 내가 뭘 하고 있는지도 몰랐다"고 말했다.

스프링필드는 이 경험이 수십 년이 지난 지금까지도 자신에게 남아 있다고 강조했다.

그는 "그 경험은 마치 다른 장소에서 다른 사람에게 일어난 일처럼 느껴진다"며 "그것이 내가 그곳에서 돌아온 뒤 가져온 것 중 하나인데, 도저히 어디에 내려놓아야 할지 모르겠다"고 밝혔다.

또 "그 일을 생각하면 현실이 얼마나 무거운지 느끼게 된다"고 덧붙였다.

베트남에서 약 4개월을 보낸 뒤 고향으로 돌아온 릭 스프링필드의 모습을 그의 어머니 역시 심상치 않게 기억하고 있었다. 어머니는 그가 자동차 소리에도 깜짝 놀랐으며, 눈빛이 "어딘가에 홀린 듯해 보였다"고 회상했다.

릭 스프링필드는 이 같은 경험을 2010년 발표한 회고록 'Late, Late at Night'에서도 언급한 바 있다. 그는 당시 베트남에서의 경험을 "오늘날까지도 등골이 오싹해지는 전쟁 상황"이라고 표현하며, 자신의 "가장 깊고 어두운 비밀 중 하나"라고 밝힌 바 있다.

한편 릭 스프링필드는 'Jessie's Girl' 등의 히트곡으로 세계적인 인기를 얻은 록 가수다. 특히 'Jessie's Girl'로 1981년 그래미 어워드 최우수 남성 록 보컬 퍼포먼스 부문을 수상하며 스타덤에 올랐다.

tokkig@sportschosun.com