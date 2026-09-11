"배우 안 하기 힘든 얼굴"...'현빈♥' 손예진, 똑닮은 5살子 비주얼 자랑 ('냉부해')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 손예진이 예쁜 외모의 5살 아들 자랑했다.

오는 13일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 손예진이 출연해 냉장고를 최초 공개한다.

이날 손예진은 배우가 아닌 엄마로서의 일상을 최초 공개한다. 역할극을 좋아하는 아들 때문에 매일 캐릭터를 바꿔가며 상황극을 펼치고 있다는 손예진의 이야기에 여우주연상 트리플크라운을 달성한 배우의 고퀄리티 상황극이라며 웃음이 터졌다는 후문이다.

Advertisement

이어 아이가 나중에 배우를 하겠다고 한다면 어떻게 할 것이냐는 질문에 손예진은 "이렇게 생기면 배우 안 하기도 힘들 것"이라며 아들 자랑에 나선다. 여기에 아들이 자신과 남편 중 한 사람을 닮았다고 밝혀 과연 누구를 닮았을지 관심이 쏠린다.

현빈, 손예진은 아들과 함께 지난 6월 일본 오키나와에서 가족 휴가를 떠난 가운데 온라인 커뮤니티를 통해 아들 외모를 언급한 목격담이 화제를 모았다. 한 목격자는 "AI로 합성한 것처럼 아이가 예뻤다", "살면서 본 사람 중 가장 예뻤다"고 전하기도 했다.

Advertisement

한편, 손예진은 손맛 가득한 살림꾼 냉장고를 공개한다. 평소 손맛 좋기로 유명한 손예진은 신혼 시절부터 자주 해 먹었던 요리부터 남편 현빈이 가장 좋아한다는 요리까지 공개하며 남다른 요리 실력을 자랑한다. 셰프들은 손예진이 직접 만든 반찬에 연신 감탄하고, 최현석은 "저거를 해 먹는 집이 있어?"라며 놀라워한다. 다른 셰프들 역시 손예진의 요리를 맛보기 위해 줄을 서는 진풍경이 펼쳐졌다는 후문이다.

Advertisement

손예진은 평소 자신만의 관리 비법이 담긴 레시피와 직접 추천하는 식재료까지 공개한다. 이를 들은 셰프들은 급기야 휴대폰을 꺼내 현장에서 공동구매에 나서는 모습으로 웃음을 자아낸다. 또한, 손예진이 현빈이 아껴 먹는다는 특별한 식재료도 공개해 눈길을 사로잡는다.

Advertisement

한편, 손예진은 배우 현빈과 2022년 결혼했으며, 같은 해 11월 아들을 품에 안았다.

anjee85@sportschosun.com