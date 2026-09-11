신수지, 갑자기 왜? “개념 없는 사람 믿은 내가 바보지”..의미심장 SNS

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[스포츠조선 박아람 기자] 전 리듬체조 국가대표 신수지가 의미심장한 글을 남겨 팬들의 우려가 커지고 있다.

신수지는 11일 개인 계정을 통해 "이렇게 의리 없고 개념 없는 사람을 믿은 내가 바보지.."라는 내용의 글을 게재했다. 구체적으로 어떤 일을 겪었는지는 언급하지 않았지만, 누군가에 대한 실망감을 드러낸 것으로 보여 관심이 쏠리고 있다.

신수지는 앞서 지난 1월에도 결혼설로 한 차례 화제를 모았다. 당시 한 매체는 신수지가 엔터테인먼트 업계에서 활동했던 사업가와 결혼을 전제로 교제하고 있다고 보도했다.

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이에 신수지는 직접 사실무근이라는 입장을 밝혔다. 그는 "상견례 한 번 못 해봤는데 대체 누구냐"며 황당하다는 반응을 보이는 한편, "저도 가고 싶다구요"라고 재치 있게 덧붙이며 결혼을 전제로 한 열애설을 부인했다.

이후 신수지는 지난 4월 또다시 개인 계정을 통해 심상치 않은 심경을 전했다. 당시 그는 "살다 살다 이런 억울하고 황당한 일을 처음 당하고 힘든 시간을 보내고 있다"며 현재 겪고 있는 상황에 대해 언급했다.

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그러면서 "현명하게 해결하고 돌아오겠다"고 밝힌 신수지는 "걱정해 주시는 분들께 말씀드리지 못하는 사정이 있어서 이해해 달라"며 자세한 내용은 공개하지 않았다.

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두 달 뒤인 지난 6월에는 한층 안정된 모습을 보였다. 신수지는 "좀 힘든 일이 있었는데 제가 너무 존경하고 감사한 분들 덕분에 다시 잘 회복하고 있다"고 전했다.

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이어 자신을 걱정해준 이들에게 "진심으로 걱정해 주신 모든 분들께 정말 감사드린다"고 마음을 전하며 오랜만에 근황을 알렸다.

당시에는 힘든 시간을 지나 회복하고 있다고 밝혔던 신수지였지만, 약 3개월 만에 다시 의미를 알 수 없는 글을 올리면서 팬들의 걱정도 다시 커지는 분위기다.

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tokkig@sportschosun.com