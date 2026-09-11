"상상 속 주인공, 늘 너였다"…아이유가 10년 만에 유인나 향해 꺼낸 한마디

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 아이유가 15년 넘게 우정을 이어온 배우 유인나에게 또 한 번 노래를 바쳤다. 과거에도 유인나를 떠올리거나 그의 실제 사랑 이야기를 모티브로 곡을 만들었던 아이유가 이번에는 아예 곡 소개에 "유인나에게"라는 한마디를 남겼다.

아이유는 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매했다. 지난해 9월 발표한 '바이, 썸머' 이후 약 1년 만의 신곡으로, '이 별로부터'와 'Dear my crazy soulmate'가 더블 타이틀곡으로 수록됐다. 두 곡 모두 아이유가 직접 작사했으며 향후 발매될 정규 6집에도 수록될 예정이다.

특히 관심을 모은 것은 'Dear my crazy soulmate'다. 아이유는 공식 음원 사이트에 공개된 곡 소개에서 별다른 설명 없이 단 한마디, "유인나에게"라고 적어 노래의 주인공을 직접 밝혔다.

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오랜 친구를 향한 아이유의 마음은 가사에도 고스란히 담겼다. 아이유는 상대방의 엉뚱하고 이상한 모습까지 있는 그대로 받아들이겠다는 내용과 함께 세상이 무너지는 순간에도 곁에서 웃게 해주겠다는 마음을 노래했다. 'crazy soulmate'라는 제목처럼 오랜 시간 서로의 가장 솔직한 모습을 지켜본 친구를 향한 애정이 담겼다.

아이유와 유인나는 2010년 SBS 예능 '영웅호걸'을 통해 처음 만나 인연을 맺었다. 이후 15년 넘게 우정을 이어오며 연예계 대표 절친으로 자리 잡았다. 함께 여행을 다니는 것은 물론 서로의 촬영장에 밥차를 보내고 힘든 순간마다 곁을 지키는 모습으로 여러 차례 화제를 모았다.

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특히 유인나는 단순히 아이유의 '절친'을 넘어 그의 음악 세계에도 꾸준히 등장해 온 인물이다. 대표적인 곡이 '너'다. 아이유는 2016년 SBS 드라마 '달의 연인-보보경심 려'를 촬영하며 유인나와 떨어져 지내던 당시 친구를 그리워하는 마음으로 직접 '너'를 만들었다. 이후 유인나는 2023년 아이유의 유튜브 콘텐츠 '아이유의 팔레트'에 출연해 해당 곡을 두고 자신이 평생 가슴에 안고 가장 소중하게 여길 노래라고 표현하며 각별한 마음을 드러냈다.

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'드라마' 역시 유인나에게서 시작된 노래였다. 아이유는 2021년 발매한 스페셜 미니앨범 '조각집'에 '드라마'를 수록했다. 곡 자체는 2014년 만들어졌지만 오랫동안 정식 음원으로 발표되지 않았던 노래다.

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그 배경은 뒤늦게 공개됐다. 유인나는 과거 한 카페에서 아이유에게 자신의 사랑에 대한 고민과 감정을 털어놨고, 아이유는 친구에게 들은 이야기를 바탕으로 '드라마'를 만들었다.

유인나는 당시를 회상하며 자신이 털어놓은 사랑 이야기가 그대로 가사가 됐다고 밝혔고, 아이유 역시 "유인나를 위한 노래"라고 직접 설명했다. 아이유는 당시 슬픈 이야기를 털어놓는 유인나가 오히려 귀엽고 사랑스럽게 느껴져 이를 예쁜 노래로 표현하고 싶었다고 밝히기도 했다.

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더욱 눈길을 끄는 건 아이유가 유인나를 자신의 음악 속 '주인공'으로 자주 삼는다고 직접 밝힌 점이다.

아이유는 2023년 '아이유의 팔레트'에서 "어떤 노래에 주인공을 두고 쓸 때 유인나 씨를 두고 쓰는 경우가 많다"며 유인나가 감정과 표현이 풍부해 가사의 주인공으로 삼기 좋은 사람이라고 말했다. 이어 "유인나 씨를 내 상상 속의 주인공으로 두는 편"이라고 털어놨다.

유인나 역시 아이유가 자신에게 종종 특정 상황에서 어떤 감정을 느끼는지 물어본 적이 많다고 말해 두 사람이 나눈 수많은 대화와 감정이 아이유의 음악에도 영향을 미쳐왔음을 짐작하게 했다.

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실제로 '너'에는 유인나를 향한 그리움이, '드라마'에는 유인나가 털어놓은 사랑의 경험이 담겼다. 그리고 약 10년이 흐른 뒤 발표된 'Dear my crazy soulmate'에서는 아이유가 더 이상 주인공을 숨기지 않고 곡 소개 첫머리에 직접 "유인나에게"라고 적었다.

2016년 멀리 떨어진 친구를 그리워하며 노래를 만들었던 아이유가 2026년에는 그 친구를 자신의 'crazy soulmate'라고 부르게 된 셈이다. 15년 넘게 이어진 두 사람의 우정이 아이유의 음악 속에서도 하나의 긴 서사로 쌓이고 있다.

olzllovely@sportschosun.com