민호, 해병 1200명 싹 다 제친 체력 "10살 어린 동생들에 질 수 없었다" ('전현무계획4')

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[스포츠조선 정안지 기자]샤이니 민호가 해병대 복무 당시 약 1,200명의 동기 가운데 체력 테스트 1등을 차지했다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

11일 MBN·채널S '전현무계획4' 측은 "민호가 이악물고 해병대에서 체력 1등을 찍은 이유?"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

이날 민호는 해병대 복무 당시를 떠올리며 "1,200명 기수 중 체력 테스트 1등이었다"고 밝혀 놀라움을 안겼다. 민호는 2019년 4월 해병대 병 1245기로 입소해 2020년 11월 병장 만기 전역했다.

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민호는 남들보다 늦은 나이에 군에 입대한 것이 오히려 강한 승부욕으로 이어졌다고 털어놨다. 입대 당시 28세였던 민호는 "늦게 갔기 때문에 더 지기 싫었다"며 "'나보다 열 살 어린 동생들한테 질 수 없다'고 생각했다"라고 회상했다. 10살 정도 어린 20세 장병들을 체력으로 이긴 민호의 놀라운 정신력에 곽튜브는 "그 체력으로 스무 살 애들을 다 이긴 거지 않나. 심지어 해병대"라며 놀랐다.

민호의 남다른 체력은 군대에서만 끝나지 않았다. 근 피트니스 대회에서 아시아 1위를 차지한 사실까지 전해지면서 또 한 번 감탄을 자아냈다. 이에 전현무는 "운동을 직업으로 하는 사람들도 있었을 텐데 다 제쳐버린 것"이라며 감탄했다.

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이에 곽튜브는 "30대랑 20대는 아예 체력 자체가 다르다"고 하자, 민호는 "20대 때보다 지금 뛰는 걸 많이 하니까 심폐지구력이 더 좋아진 것 같다"라고 밝혔다. 그러면서 "나도 웃긴다. '내 몸이 20대 때보다 왜 더 좋지?'라는 생각이 든다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com