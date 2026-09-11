46세 한혜진, 母·딸과 여행에 녹초→기성용♥에 한마디.."30대가 거들었어야"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 한혜진이 어머니,딸과 일본 여행을 떠났다가 기성용의 빈자리를 실감했다.

11일 한혜진의 유튜브 채널에는 '엄마랑 딸… 왜 나만 바쁘지?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

한혜진은 어머니, 딸 시온 양과 일본 삿포로 여행을 떠났다. 기성용은 경기가 있어 함께하지 못했다.

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한혜진은 여행 코스와 식당을 직접 정하며 일정을 이끌었다. 그는 여행 중간 "엄마를 모시고 시온이도 데리고 다니고 있다. 제가 다 길을 찾고 어디를 갈지 정해야 하니까 약간 2배로 힘든 느낌이다. 쉽지 않다. 그래도 좋은 코스로 잘 다니고 있는 것 같다"라며 지친 기색을 보였다.

너무 힘든 탓이었을까. 한혜진은 카페에서 주문한 음료를 들고 테이블로 오다가 음료를 쏟고 말았다. 그는 "앞을 못 보고 우당탕탕 했다. 정신이 없다. 줄 선 사람들 앞에서 나도 모르게 소리를 질렀다. 다 쳐다보고 수군거렸다. 너무 창피하다. 체력이 떨어졌나 보다"라며 멋쩍은 웃음을 지었다. 또 자막을 통해 "이런 실수를 안 하는데 정말 피곤했나 보다"라고 전했다.

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기성용과 영상통화를 하면서는 "만보 넘게 걸었다. 10대, 40대, 70대가 한마음이 돼서 움직이기 쉽지 않다. 30대가 와서 거들어줬어야 했는데 30대가 빠졌다"라며 기성용의 빈자리에 아쉬움을 드러내기도 했다.

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한편 한혜진은 2013년 9세 연하 기성용과 결혼했으며 슬하에 시온 양을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com