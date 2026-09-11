서인영 '이서진 비서님!' 무한 호출…결국 눈 벌려 렌즈까지 빼줬다

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 서인영이 이서진에게 렌즈를 넣고 빼달라고 부탁하며 남다른 '수발 케미'를 선보였다.

11일 공개된 SBS 예능 프로그램 '무엇이든 해줄지니-비서진' 선공개 영상에는 '렌즈 수발도 척척, my스타 서인영 렌즈도 '빼줄지니' 이서진★'이라는 제목으로 서인영과 이서진의 모습이 담겼다.

이날 서인영은 촬영을 준비하던 중 "이서진 비서님 어디 갔는데? 이서진 비서님"이라며 이서진을 애타게 찾았다. 서인영이 그를 찾은 이유는 다름 아닌 콘택트렌즈 때문이었다.

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서인영은 이서진에게 어느 쪽 렌즈가 더 잘 어울리는지 물었고, 이서진은 꼼꼼하게 살폈다. 두 사람은 "오른쪽이 낫다", "왼쪽이 낫다"며 의견을 주고받았고, 서인영은 결국 "알았어. 오른쪽. 나 믿어볼게요"라며 이서진의 선택을 따랐다.

하지만 진짜 수발은 콘택트렌즈 빼기였다. 긴 손톱 때문에 렌즈를 직접 빼기 어려웠던 서인영은 또다시 "이서진 비서님"을 연달아 외쳤다. 이서진이 "왜 자꾸 날 찾는 거야?"라고 하자 서인영은 "여기 렌즈 빼줘. 렌즈 빼줘요"라며 도움을 요청했다.

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결국 이서진은 서인영을 앉힌 뒤 직접 렌즈 빼기에 나섰다. 그러나 다른 사람의 눈에서 렌즈를 빼는 일이 쉽지만은 않았다. 주변 사람들까지 가세해 한 사람은 눈가를 벌리고 다른 사람이 렌즈를 빼는 진풍경이 펼쳐졌고, 긴장한 서인영과 이서진의 모습에 현장은 웃음바다가 됐다.

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특히 평소 무심하고 툴툴대는 이미지의 이서진이 서인영의 계속되는 호출에도 결국 렌즈 착용부터 제거까지 직접 챙기는 모습이 웃음을 자아냈다.

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앞서 공개된 예고편에서 서인영은 자신을 "아기처럼 다뤄달라"고 주문하는가 하면 "공주님이라고 불러라" 등 거침없는 요구를 쏟아내며 이서진과의 티격태격 케미를 예고한 바 있다. 이번에는 렌즈 수발까지 현실이 되면서 두 사람의 본격적인 '공주님과 비서' 케미에 관심이 쏠리고 있다.

한편 서인영은 최근 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 통해 약 10년 만에 연예계 활동을 재개하며, '워터밤 속초 2026' 무대에도 오르는 등 다시 활발한 활동을 이어가고 있다.

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과거 욕설 논란부터 재혼까지 서인영이 밝히는 거침없는 고백은 오늘(11일) 밤 11시 10분에 방송되는 SBS '비서진'에서 공개된다.

olzllovely@sportschosun.com