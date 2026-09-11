[인터뷰①] '5000만 배우' 유해진 "관객들의 사랑에 울컥…장항준도 '암살자(들)' 잘 될 것 같다고"

사진 제공=㈜하이브미디어코프

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유해진이 영화 '왕과 사는 남자'로 관객들의 많은 사랑을 받은 가운데, '암살자(들)' 개봉을 앞두고 기대감을 드러냈다.

유해진은 11일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "요새 어딜 가더라도 축하를 많이 받는다"며 "순수 관객 분들이 많이 늘어나서 행복하다"라고 했다.

23일 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다. 유해진은 사건을 수사하는 형사 철구 역을 맡았다.

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유해진은 지난 2월 개봉한 영화 '왕과 사는 남자'에 이어 올추석에 '암살자(들)'로 관객들과의 만남을 앞두고 있다. 그는 "요새 어딜 가더라도 축하를 많이 받는다. '왕과 사는 남자'로 많은 사랑을 받았기 때문에 '암살자(들)'로도 그런 이야기를 들을 수 있을지 부담이 된다"고 소감을 전했다.

유해진은 '왕의 남자'(2005), '베테랑'(2015), '택시운전사'(2017), '파묘'(2024), '왕과 사는 남자'(2026)로 대한민국 배우들 중 누적관객수 1위를 기록하기도 했다. 이에 그는 "제가 영화 편수를 세어보니, 66편을 찍었더라"라며 "칭찬은 늘 부끄럽다. 스스로에게는 늘 '수고했다'는 말을 잘하면서도 더 조심하려고 한다"며 "차기작으로 영화 '모둡'을 찍고 있는데, 더 열심히 해야 할 것 같다. 그만큼 많은 관객 분들이 저를 지켜보시고 계셔서 책임감을 갖고 진지하게 해야겠단 생각이 든다"고 전했다.

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'왕과 사는 남자'의 장항준 감독도 '암살자(들)'을 향한 뜨거운 관심을 보였다고 전했다. 유해진은 "최근에 제천영화제에서 만났는데 '해발아, 내가 예고편을 봤는데 잘 될 것 같다'고 하더라. 홍보에 도움이 필요하면 언제든지 이야기하라고 했다. 항준이 말로는 김은희 작가도 너무 보고 싶어 해서 VIP 시사회 때 오기로 했다"고 말했다. 이어 박지훈도 '암살자(들)' VIP 시사회에 초대했는지 묻자, 유해진은 "지훈이가 바쁜 걸 잘 알고 있는데, 그렇다고 아예 이야기도 안 하면 서운해할 것 같아서 문자를 보냈다, 근데 바로 '갑니다!'라고 답장이 왔다. 제가 두 명을 초대했는데, 지훈이 말고 또 한 명은 제 아들이었던 김민이다. '왕과 사는 남자' 촬영 당시에는 그 정도로 정을 못 줬는데, 요즘 자주 만나고 있다. 민이도 상당히 괜찮은 친구인 것 같더라. 점점 더 정이 간다"고 말했다.

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유해진은 지난 5월 열린 제62회 백상예술대상에서 대상을 차지하는 영광을 누렸다. 이에 그는 "제가 상을 받았다는 자체만으로도 기쁘지만, 관객 분들이 이렇게까지 저와 함께 기뻐해 주셔서 감사하다"고 전하며 울컥했다. 그러면서 "극장에 순수 관객분들이 많이 늘어나서 행복하다. 처음에 '왕과 사는 남자' 100만 관객 달성했을 때도 마치 1000만 관객이 넘었던 것처럼 기뻐하면서 사진을 찍었다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com