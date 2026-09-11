지드래곤♥대성, 전용기 '신혼여행설' 모자랐나…뉴욕서 손잡고 춤까지

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 빅뱅 지드래곤과 대성이 전용기에서 시작된 '신혼여행 재질'을 뉴욕에서도 이어갔다.

지드래곤은 10일 자신의 SNS 부계정에 "누옥누옥"이라는 짧은 글과 함께 미국 뉴욕에서 촬영한 여러 장의 사진을 공개했다. '뉴욕 뉴욕'을 장난스럽게 표현한 것으로 보이는 문구만큼이나 사진 속 분위기도 유쾌했다.

특히 이번에도 지드래곤의 곁에는 대성이 있었다. 공개된 사진에서 두 사람은 뉴욕의 한 식당에서 남다른 친분을 과시했다. 지드래곤과 대성은 서로의 손을 맞잡은 채 춤을 추듯 포즈를 취했고, 대성은 환하게 웃으며 지드래곤을 바라봤다. 무대 위 카리스마 넘치는 모습과는 사뭇 다른 장난기 가득한 모습이 눈길을 끈다.

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또 다른 사진은 한층 더 가까웠다. 나란히 앉은 두 사람은 서로에게 바짝 붙어 각자의 잔을 기울이며 건배를 즐겼다. 뉴욕 거리를 함께 누비고 식사를 즐기는 등 투어 일정 사이 여유를 만끽하는 모습도 담겼다.

앞서 두 사람은 전용기에서 함께 찍은 사진으로도 화제를 모은 바 있다. 지드래곤은 지난 8일께 SNS 부계정을 통해 월드투어 이동 중 전용기에 탑승한 모습을 공개했다. 널찍한 좌석과 소파, 우드 인테리어가 갖춰진 전용기에서 지드래곤과 대성이 나란히 시간을 보내는 모습이었다.

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당시 대성은 지드래곤의 카메라를 향해 환한 미소와 함께 브이 포즈를 취하는 등 여행의 설렘을 한껏 드러냈다. 사진을 접한 일부 네티즌 사이에서는 "대성이랑 같이 신혼여행 떠나는 줄"이라는 재치 있는 반응까지 등장했다.

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그런데 불과 며칠 뒤 공개된 뉴욕 사진에서 두 사람이 손을 맞잡고 춤을 추고, 다정하게 잔까지 기울이는 모습이 포착되면서 뜻밖의 '신혼여행 서사'가 이어지게 됐다.

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물론 두 사람의 뉴욕행은 여행이 아닌 빅뱅의 월드투어 일정 때문이다. 빅뱅은 데뷔 20주년을 맞아 지드래곤, 태양, 대성 3인 체제로 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR <XX : COSMOS>'를 진행하고 있다. 최근 미국 오클랜드 공연을 마쳤으며 오는 11일 뉴저지 메트라이프 스타디움 공연을 앞두고 있다.

오랜 세월 한 팀으로 활동해 온 지드래곤과 대성이 무대 밖에서도 변함없는 '찐친 케미'를 보여주면서 팬들에게 또 하나의 즐거움을 안겼다.

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olzllovely@sportschosun.com