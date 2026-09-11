'가파른 계단집' 살던 변우석, 한남더힐 '130억 전액 현금' 매입 대반전

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 변우석이 서울 한남동 고급 주택 '한남더힐'을 130억 원에 매입한 것으로 알려진 가운데, 과거 그가 "좋은 집을 마련하는 것이 목표"라고 밝힌 사연이 다시 주목받고 있다.

10일 한국경제TV 보도에 따르면 변우석은 지난 5월 서울 용산구 한남동에 위치한 '한남더힐' 전용면적 235㎡ 규모의 한 가구를 130억 원에 매입했다. 지난 2일 잔금을 치르고 소유권 이전까지 마친 것으로 전해졌다.

특히 등기부등본상 해당 주택에 별도의 근저당권이 설정되지 않은 것으로 알려지면서 매입 대금 전액을 현금으로 지불했을 가능성이 제기됐다.

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2011년 준공된 '한남더힐'은 총 600가구 규모의 국내 대표 고급 주거단지다. 남산과 한강을 품은 입지와 철저한 보안 등으로 재계 인사와 유명 연예인들이 거주해온 곳으로 알려져 있다.

변우석의 130억 원대 주택 매입 소식이 더욱 눈길을 끄는 건 그가 과거 어려웠던 집안 형편과 함께 '좋은 집'에 대한 남다른 바람을 털어놓은 적이 있기 때문이다.

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변우석은 2024년 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 모델 활동을 시작할 당시 부모님이 경제적으로 어려운 상황에서도 자신을 지원해줬다고 밝혔다.

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당시 변우석은 "부모님께 '내가 갚겠다. 진짜 성공해서 갚겠다'고 얘기했다"며 "빚이 좀 많이 있으셨고 집안의 금전적인 문제로 떨어져서 살게 된 순간들도 있었다"고 털어놨다.

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그럼에도 부모님은 아들의 꿈을 지원했다. 이후 모델 활동을 하며 수입을 얻기 시작한 변우석은 가장 먼저 부모님의 빚부터 갚았다고 했다.

그는 "부모님의 빚을 갚아드렸다. 그때의 표정은 말로 표현할 수가 없다. 제가 처음 본 부모님의 표정이었다"며 "어릴 때는 이 큰돈을 가지고 다른 것도 해볼 수 있는데 나는 그러지 못하는 환경이라는 생각도 했었다. 그런데 부모님의 표정을 보고는 인생에서 가장 잘한 선택이라고 할 정도로 잊을 수가 없다"고 말했다.

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당시 유재석은 변우석의 목표 중 하나가 '좋은 집을 마련하는 것'이라고 소개하기도 했다. 변우석은 그 이유에 대해 "집이 작았다. 1층에 주인집 세탁소가 있었고 계단이 가파르고 폭이 좁은 2층집이었다"고 어린 시절을 회상했다. 특히 함께 살았던 할머니가 가파른 계단을 오르내리는 모습을 보면서 "편한 집에서 살고 싶었다"고 설명했다.

할머니와 한 방에서 함께 잘 만큼 각별했던 변우석은 할머니의 임종을 지키지 못했던 기억을 털어놓으며 눈물을 보이기도 했다. 고등학교 3학년 당시 위독했던 할머니를 찾아갔다가 피곤한 탓에 잠시 차에서 쉬러 내려간 사이 할머니가 세상을 떠났다는 것.

변우석은 "같은 공간에 있을 수 있었는데 제 편함을 위해 그런 선택을 했던 순간이 가장 후회된다"고 말하며 할머니를 향한 그리움을 드러냈다.

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가파른 계단을 올라야 했던 작은 2층집에서 가족과 함께 살았고, 경제적으로 어려웠던 부모님의 빚을 갚는 것을 먼저 선택했던 변우석. 이후 그가 배우로 성공한 뒤 밝혔던 '편하고 좋은 집'이라는 목표가 다시 소환되면서 이번 130억 원대 한남더힐 매입 소식에도 관심이 쏠리고 있다.

한편 변우석은 모델로 데뷔한 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔으며, 2024년 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'에서 류선재 역을 맡아 신드롬급 인기를 얻었다. 이후 국내외에서 두터운 팬덤을 형성하고 다수의 광고 모델로 활약하며 대세 배우로 자리매김했다.

olzllovely@sportschosun.com