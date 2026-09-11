'결혼 15년 차' 문지애, 명절에 시댁 안 간다…"설거지 한 번 안해도 압박감 있어"

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[스포츠조선 이지현 기자] 아나운서 출신 방송인 문지애가 남편 전종환과 결혼 15년 동안 겪은 명절 스트레스와 이를 줄이기 위해 바꿔온 가족 문화를 솔직하게 털어놨다.

10일 문지애와 전종환은 유튜브 콘텐츠를 통해 '명절 스트레스, 우리는 어떻게 줄여왔나'를 주제로 이야기를 나눴다.

전종환은 결혼 초기 명절 풍경을 떠올리며 "저희 어머니가 뭘 시키진 않는다. 지혜 씨가 거기 서서 뭘 만져본 적도 없다. 설거지도 안 하고 음식에 대한 스트레스도 없었다"고 말했다.

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하지만 시간이 흐르면서 명절 스트레스가 꼭 가사 노동에서만 비롯되는 것은 아니라는 사실을 깨달았다고 했다.

전종환은 "처음에는 '이러니까 안 힘들겠네'라고 생각했다. 노동이 없으니까"라면서도 "3~4년 지나면서 이게 힘들다는 게 꼭 설거지하고 음식을 해서 힘든 게 아니라는 걸 알았다"고 밝혔다.

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이어 "명절이라는 시간에 그 공간에서 다 같이 한 6시간 정도 함께 있는 게 힘듦의 근원이구나 깨닫게 됐다"며 "그 공간에 어떤 압박이 있다. '우리는 화목해야 한다', '우리는 찐 가족이다', '우리는 행복해야 한다'는 게 압박인 것 같다"고 설명했다.

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특히 두 사람이 결혼했을 당시에는 자녀도 없어 오랜 시간 가족들과 함께 있어도 할 이야기나 할 일이 마땅치 않았다고. 전종환은 "그때는 말도 안 되게 윷놀이하고 그렇게 시간을 보냈다"고 회상했다.

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이에 부부는 결혼 생활을 이어가며 명절을 보내는 방식 자체를 하나씩 바꾸기 시작했다.

첫 번째 변화는 '시간'이었다. 과거에는 명절 당일 아침 시댁을 찾은 뒤 다시 처가로 이동하고, 밤이 돼서야 집으로 돌아오는 일정을 반복했다. 교통 체증까지 겹치면서 가족 모두가 지칠 수밖에 없었다.

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결국 두 사람은 "굳이 당일에 봐야 하나"라는 생각에 명절 일주일 전이나 직전 주말에 부모님을 만나는 방식으로 바꿨다.

물론 처음부터 쉽지는 않았다. 전종환은 "미리 갔는데 부모님이 서운하신 것 같아서 당일에 또 갔다. 두 번 간 적도 있다"고 웃었다. 시행착오를 거친 끝에 이제는 이것이 자연스러운 가족 문화로 자리 잡았다고 했다.

두 번째 변화는 '공간'이었다. 전종환은 "이게 핵심인 것 같다. 제일 힘든 건 같은 공간에서 6시간 행복해야 된다는 압박감"이라며 집이 아닌 외부 식당에서 가족들이 만나는 방법을 택했다고 밝혔다.

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다만 평소와 똑같은 외식이 아니라 명절이라는 특별한 날에 맞게 평소보다 좋은 음식을 먹는 '이벤트'로 만들었다. 전종환은 "약간의 투자는 필요하다. 날로 먹으려고 하면 안 된다"고 말해 웃음을 안겼다.

이후에는 여기서 한발 더 나아가 펜션을 잡아 가족들과 1박 여행을 떠나는 방식으로까지 변화했다.

문지애는 시부모와 1박 여행이 오히려 더 부담스러운 것 아니냐는 시선에 대해서도 솔직하게 답했다. 그는 "아무런 신경이 쓰이지 않는다고 하면 거짓말이다. 우리 엄마랑 가는 거랑은 다르다"고 인정했다.

그러면서도 새로운 공간에서는 기존 집 안에서 굳어진 가족 구성원들의 역할이 자연스럽게 사라진다는 장점이 있다고 설명했다. 누군가는 음식을 하고, 누군가는 TV를 보고, 누군가는 설거지를 해야 하는 식의 익숙한 역할에서 벗어날 수 있다는 것이다.

전종환 역시 "어머니가 음식하고 설거지하는 걸 보는 것 자체가 마음이 무겁다. 안 해도 불편하고, 제가 한다고 하면 '아들아 하지 마' 하고, 며느리가 한다고 해도 '하지 마' 한다"며 "어쩌면 이런 게 추석 스트레스의 핵심 아닐까 생각했다"고 말했다.

문지애는 이 과정에서 먼저 변화를 시도한 남편에게 고마운 마음도 전했다.

그는 "사실 그런 걸 모르는 남편들도 많고, 알지만 눈치가 보여서 행하지 못하는 사람도 정말 많다"며 "우리 남편은 어찌 됐건 어머니도 편안하게, 저도 부담이 없게 그 상황을 만드느라고 노력했다"고 말했다.

다만 부부가 편안해지는 만큼 부모 세대에서는 서운함이 생길 수도 있다는 점도 짚었다. 전종환은 이를 명절이 아닌 평소의 교류로 채우고 있다고 했다. 그는 "우리가 편안해졌다는 건 부모님 입장에서는 서운한 게 있을 수 있다"며 "그걸 명절이 아닌 다른 날에 저와 아이가 자주 찾아뵙는 식으로 한다"고 밝혔다.

이어 "일상적인 행복을 더 신경 쓰는 게 중요하다. 부모와 자식 간에 그 정도의 교감만 있어도 우리가 많이 겪는 명절 스트레스를 줄일 수 있지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.

한편 문지애와 전종환은 MBC 아나운서 선후배로 인연을 맺어 2012년 결혼했다. 두 사람은 슬하에 아들을 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com