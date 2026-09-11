"호흡 힘들다" 딸 애원에도…40대 가수 겸 유튜버에 '사형' 구형

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[스포츠조선 이지현 기자] 10대 친딸을 폭행하고 적절한 구호 조치를 하지 않아 숨지게 한 혐의로 기소된 40대 가수 겸 유튜버에게 검찰이 사형을 구형했다.

11일 법조계에 따르면 창원지법 진주지원 형사1부(이승일 부장판사)는 지난 10일 살인 등 혐의로 구속기소된 40대 A씨에 대한 결심공판을 진행했다. 이날 검찰은 재판부에 A씨에 대해 법정 최고형인 사형을 선고해달라고 요청했다.

A씨는 지난해 9월 경남 남해군의 한 주거지에서 휴학 중이던 10대 친딸 B양을 폭행한 뒤 제대로 된 구호 조치를 하지 않아 숨지게 한 혐의 등을 받는다.

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검찰에 따르면 A씨는 딸 때문에 사회생활에서 망신을 당했다는 망상에 사로잡혀 B양에게 폭력을 행사한 것으로 조사됐다. 이 과정에서 각목으로 B양을 여러 차례 때리고 머리에 뜨거운 물을 부어 신체 일부에 2도 화상을 입힌 것으로 파악됐다.

이후 B양이 호흡에 어려움을 호소하며 도움을 요청했지만 A씨가 필요한 조치를 취하지 않았다는 것이 검찰의 판단이다. 결국 B양은 숨졌고, 검찰은 범행 과정과 이후 대응 등을 종합해 A씨에게 살인의 고의가 있었다고 보고 재판에 넘겼다.

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검찰은 결심공판에서 피해자가 가장 보호받아야 할 부모에게 범행을 당해 극심한 고통 속에서 생을 마감했다는 점을 강조했다.

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또한 약 1년간 재판이 이어지는 동안 A씨가 범행과 자신의 책임을 부인하는 태도를 보였다고 지적했다. 과거 배우자를 폭행한 전력 등까지 고려하면 재범 가능성도 높다며 사회에서 영구적으로 격리할 필요가 있다고 주장했다.

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반면 A씨 측은 살인의 고의가 없었다며 혐의를 부인했다.

A씨의 변호인은 B양을 제때 병원으로 데려가지 못해 사망에 이르게 된 결과에 대해서는 애통하게 생각하지만, 처음부터 딸을 살해하려는 의도는 없었다는 취지로 주장하며 재판부에 선처를 요청했다.

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검찰이 최고형인 사형을 구형한 가운데 재판부가 A씨의 살인 혐의와 고의성을 어떻게 판단할지 주목된다.

A씨에 대한 1심 선고공판은 오는 10월 8일 열릴 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com