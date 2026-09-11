장윤정 모친 또 논란 “딸이 전라도 섬에 가두려..극적으로 탈출”

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 장윤정의 모친을 둘러싼 과거 주장이 다시 전해지며 관심이 쏠리고 있다.

지난 10일 채널 '연예 뒤통령이진호'에는 '카드값으로 썼다 장윤정 엄마 결국 구속…용서 받지 못하는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 연예기자 출신 유튜버 이진호는 장윤정 모친 육 씨와 관련한 과거 일화를 언급했다. 육 씨가 장윤정으로부터 전라도에 있는 섬으로 보내질 뻔했다고 주장했다는 내용이다.

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이진호는 "당시 제가 육씨 집에 갔었다. 육씨가 지도를 하나 가지고 와서 보이지도 않는 전라도 섬을 가리키면서 바로 여기로 보내려고 했다는 거다"라고 전했다. 육 씨는 당시 상황에 대해 "끌려가다가 극적으로 탈출했었다"라고 주장했다.

이진호는 이 같은 주장을 언급하며 장윤정이 가족들과의 갈등을 이어오다 결국 관계를 정리한 것으로 봤다. 그는 "그러니까 장윤정은 가족으로부터 계속 공격을 당하니까 모든 인연을 끊고 아예 정리를 한 거다. 가족들로부터 도망을 친 거다"라고 말했다.

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한편 지난 6월 장윤정 측은 모친과 관련한 의혹에 대해 직접적인 연관이 없다는 입장을 밝혔다. 장윤정 측은 "십수 년 동안 모친과 직접 연락을 주고받은 사실이 전혀 없다"며 "모친이 제시한 것으로 알려진 문자메시지와 투자 관련 내용 역시 사실이 아니며 자신과는 아무런 관련이 없다"고 선을 그었다.

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남편인 방송인 도경완도 채널 '도장TV'를 통해 간접적으로 심경을 전했다.

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그는 "가끔은 이유를 알 수 없는 불안감으로 집안 분위기까지 무거워질 때가 있다"며 "멀리서 보면 저희가 조금 지쳐 보일 수도 있다. 따뜻한 응원을 보내주시면 감사하겠다"고 밝혀 눈길을 모았다.

tokkig@sportschosun.com