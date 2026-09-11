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유재석, '거실 TV 40대설'에 입 열었다 "국방TV까지 보는 건 맞아" ('해투')

조윤선 기자

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유재석, '거실 TV 40대설'에 입 열었다 "국방TV까지 보는 건 맞아" ('해투')

[스포츠조선 조윤선 기자] 유재석이 집에 TV 40대를 두고 동시에 모니터링한다는 소문에 직접 입을 열었다.

오늘(11일) 방송되는 KBS 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(기획 박민정/연출 권재오/작가 이민정, 이하 '해투') 9회에서는 '뿔테 트리오' 유재석, 장항준, 윤종신과 함께 본선 E조의 스페셜MC 안은진, 그리고 추가합격전의 스페셜MC 이적, 볼빨간사춘기가 인생 팀메이트들을 만난다.

이 가운데 유재석이 그간 수많은 소문을 양산한 국민MC의 TV 모니터링법을 직접 밝혀 눈길을 끈다. 이날 장항준, 윤종신은 "재석이 집 거실에 TV가 40대 있다", "재석이 전용 채점표가 있다"라며 유재석을 둘러싼 소문을 쏟아낸다.

유재석은 형들의 쉴 새 없는 허풍에 "그 정도면 전자파 때문에 못 산다"라며 일축해 폭소를 유발한다. 그러나 유재석은 "국방TV, 바둑, 낚시까지 다 보는 건 맞다"라고 인정해 모두를 놀라게 한다. 모든 채널을 돌려본다는 소문만큼은 사실이었던 것. 심지어 유재석은 형들의 의심스러운 눈초리가 이어지자 "국방 TV도 재미있다"라며 채널 추천까지 해 형들을 빵 터지게 한다.

유재석, '거실 TV 40대설'에 입 열었다 "국방TV까지 보는 건 맞아" ('해투')

그런가 하면 이날 '뿔테 트리오' 유재석, 장항준, 윤종신이 서로의 꺼드럭 단속반으로 출격해 흥미를 높인다. 이들은 서로 뽐낼 기미만 보였다 하면 시종일관 태클을 걸며 원천봉쇄에 나선다고.

특히 윤종신이 커피에 대한 잔 지식을 뽐내기 시작하자, 유재석은 "에스프레소 한 잔 먹고 사탕 먹지 않냐"라며 일침 하고, 장항준은 윤종신을 향해 "우리는 네 근본을 알아"라며 찐친의 폭로를 이어가 현장을 웃음바다로 만든다는 전언이다.

이에 '뿔테 트리오' 유재석, 장항준, 윤종신의 매콤한 절친 케미가 빛날 '해투' 본 방송에 대한 기대가 수직 상승한다.

KBS2 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 매주 금요일 오후 8시 30분에 방송된다.

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