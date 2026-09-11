장윤정 모친, 과거 사기 출소 후 '시터 구직' 난항.."얼굴 알려져 취업 불가"

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 장윤정의 모친 육 씨가 출소 후 시터 일을 구하려 했다는 주장이 나왔다.

지난 10일 채널 '연예 뒤통령이진호'에는 '카드값으로 썼다 장윤정 엄마 결국 구속… 용서 받지 못하는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 연예기자 출신 유튜버 이진호는 육 씨가 과거 출소한 이후 겪었던 일화를 언급했다.

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이진호는 "사기를 치고 실형을 살다 나오면 죄수들의 사회화를 돕기 위해 일자리를 소개 시켜 준다더라. 육 씨에게는 시터 일을 소개 시켜줬나보다"라고 말했다.

이어 "그런데 육 씨는 '내가 시터를 해보려고 여러 군데 다 다녀봤지만 아무도 받아주는 데가 없었다. 이미 내 얼굴이 다 팔렸기 때문이다. 그래서 경제적으로 어렵다'라고 주장을 했다"라고 전했다. 이에 대해 이진호는 "육 씨가 언론사에 먼저 얼굴을 공개했다"고 지적했다.

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한편 육 씨는 지인에게 투자 명목으로 3천100만 원을 가로챈 혐의로 재판에 넘겨져 지난 10일 1심에서 징역 10개월을 선고받았다. 재판부는 범행 수법과 피해가 회복되지 않은 점 등을 고려해 실형을 선고했으며, 육 씨가 과거에도 사기 혐의로 실형을 선고받은 전력이 있다는 점도 양형에 반영했다. 육 씨는 지난해 7월 중순 경찰에 붙잡혀 구속된 뒤 재판을 받아왔다.

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tokkig@sportschosun.com