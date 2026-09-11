"이효리 뮤비 봐서 속상"..16기 현숙, 22기 광수 앞 눈물→결국 막말 설전 ('연애전쟁')

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[스포츠조선 이게은기자] 재혼을 앞둔 '나는 솔로' 돌싱커플 16기 광수, 22기 현숙이 설전을 벌이며 충돌했다.

11일 JTBC 예능 '연애전쟁' 측은 '이젠 서로에게 습관이 된 나솔 커플의 막말 폭탄'이라는 제목의 미공개 영상을 게재했다.

현숙은 광수에게 "연예인 엄청 좋아했네? 어떻게 이효리 뮤직비디오를 다운받아?"라며 서운함을 드러내다가, "엄청 속상해"라며 눈물을 보였다. 그러자 광수는 "난 당연히 콩콩이가 제일 좋지"라며 달랬고 현숙은 금세 "기분이 좋아졌어!"라며 웃었다. 현숙은 감정이 급격히 오간 모습이었다.

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다음 장면에서 현숙은 "근데 오빠, 저번에 나한테 왜 그랬어요? 나한테 상처 줬잖아요"라며 서운한 마음을 드러냈다. 광수는 "말에 제발 MSG 치지 마", "입은 삐뚤어졌어도 말은 똑바로 하라고 했다"라며 맞섰고, 현숙은 "혼자 생각해요. 망상병에 걸렸다"라며 물러서지 않았다.

한편 광수와 현숙은 각각 SBS Plus·ENA '나는 SOLO' 돌싱 특집 16기, 22기에 출연했다. 현숙은 이혼 후 딸을 홀로 키우고 있으며, 광수는 두 차례 이혼을 겪었고 슬하 자녀는 없다. 두 사람은 지난해 연애 4개월 만에 결별했으나 한 달 만에 재결합했다.

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joyjoy90@sportschosun.com