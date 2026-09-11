안정환, 소속팀 방출→살해 협박..24년간 못 간 이탈리아 恨 풀었다 ('놀뭐')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 안정환이 한국 속 이탈리아에서 뒤늦은 한풀이 여행을 즐긴다.

9월 12일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)에서는 '2026 아이치 나고야 아시안게임' 특집으로 꾸며지는 가운데, 축구 해설위원 안정환과 함께한 색다른 여정이 공개된다.

공개된 사진 속에는 24년 만에 이탈리아 관광을 하는 안정환의 모습이 포착돼 관심을 끈다. 안정환은 이탈리아의 명소 '진실의 입' 앞에서 손을 넣고 기념사진을 찍는가 하면, 이탈리아 여행을 향한 설렘을 표출하며 한껏 들뜬 표정을 짓고 있다.

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2002년 한일월드컵 16강 이탈리아전에서 골든골을 넣은 안정환은 한국에서 '국민 영웅'이 됐지만, 이탈리아에서는 소속팀에서 방출되고 마피아로부터 살해 협박까지 받았다. 그 이후 이탈리아를 가지 못했다는 안정환을 위해 멤버들은 한국에서도 즐길 수 있는 이탈리아 여행을 계획한다.

한국 속 이탈리아에 무사 입국(?)한 안정환은 한풀이 여행에 나서 눈길을 끈다. 안정환은 그동안 이탈리아 여행 예능 제안을 많이 받았지만, 혹시나 하는 마음에 쉽사리 결정을 내리지 못했던 사연을 털어놔 관심을 집중시킨다.

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24년 만에 이탈리아를 제대로 즐기는 안정환의 모습은 9월 12일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.