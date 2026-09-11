'경찰 변신' 아이유, 제복 자태에 경례까지…나문희 옆 손하트까지 '애정 가득'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]가수 겸 배우 아이유가 경찰 제복을 입은 색다른 모습부터 배우 나문희, 김영옥, 심달기와 함께한 유쾌한 뮤직비디오 촬영 현장을 공개하며 팬들의 눈길을 사로잡았다.

아이유는 11일 자신의 SNS를 통해 "김영옥 선생님, 나문희 선생님, 전고운 감독님, 달기찌 사랑하는 그녀들과♥"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속에는 신곡 'Dear my crazy soulmate' 뮤직비디오 촬영을 위해 준비 중인 아이유의 모습이 담겨있다.

Advertisement

뮤직비디오에서 경찰로 등장하는 아이유는 경찰 제복을 갖춰 입은 채 셀카를 촬영 중이다. 이때 아이유는 남다른 제복 소화력을 자랑하는 것은 물론, 각 잡힌 모습으로 경례까지 선보여 눈길을 끌었다.

뮤직비디오에 함께 출연한 나문희, 김영옥과 함께 찍은 사진도 공개됐다. 아이유는 나문희 옆에 나란히 서서 손하트를 만드는 등 애교 넘치는 포즈를 선보였다. 나문희 역시 아이유와 함께 환한 미소를 지으며 화기애애한 촬영장 분위기를 전했다.

Advertisement

심달기와 함께한 사진에서는 더욱 유쾌한 모습이 포착됐다. 다소 코믹한 포즈를 취하고 있는 두 사람. 밝은 미소와 장난기 가득한 모습에서 즐겁게 촬영에 임한 현장 분위기가 고스란히 느껴졌다.

Advertisement

한편, 아이유는 지난 10일 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매, 동명의 타이틀곡 '이 별로부터'는 발매 당일 멜론 HOT100(발매 30일·100일)을 비롯해 지니 TOP200과 벅스 실시간 차트에서 1위를 기록하는 등 성공적인 컴백을 알렸다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com