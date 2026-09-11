[인터뷰①] '암살자(들)' 이민호 "사석에서 귀티 난단 말 자주 들어, 외모 신경 안 쓰려 노력"

사진 제공=㈜하이브미디어코프

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이민호가 영화 '암살자(들)'을 하면서 가장 중점을 뒀던 부분을 이야기했다.

이민호는 11일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "영화에서 얼굴의 부기가 왔다 갔다 해서 고민이 많았다"며 "최대한 외적으로 신경 안 쓰려고 했다"라고 했다.

23일 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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이민호는 '암살자(들)'로 추석 극장가를 찾은 소감에 대해 "관객 분들에 영화로 명절 인사드리게 돼 감개무량하다"며 "좋은 작품으로 찾아뵙게 되어 행복하다"고 말했다.

이민호는 극 중 열정 넘치는 신입 기자 영일을 연기했다. 그는 "어떻게 보면 기자로서 현장이나 상황을 제대로 살피고 정확한 정보를 취합해서 왜곡되지 않게 전달하는 것부터가 출발이라고 생각했다"며 "저 개인적으로도 있는 사실 그대로 소통하는 거에 목말라있던 지점도 있었다. 영화 안에서 주목받지 못한 피해자가 나오지 않나. 아마 영일은 그 피해자가 기사에서 언급이 최소화되는 상황에 불평등하다고 느꼈을 거다. 인간적인 저널리즘을 추구하는 캐릭터다"라고 설명했다.

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본인의 귀공자스러운 분위기가 캐릭터와 잘 맞는 것 같다는 평가에 대해선 "사석에서 귀티 난다는 말을 많이 듣긴 했다(웃음). 어떻게 보면 편견일 수도 있는데, 저는 어떤 자리에 있던 특출 나게 눈에 띄지 않으려고 한다. 오히려 그런 제 모습이 작품에서 과한 설정이나 상황들을 담백하게 만드는 것 같다. 저도 대본으로만 읽었을 때, 어떻게 하면 캐릭터를 설득력 있게 풀어갈 수 있을지 고민이 됐다. 그러려면 자신의 백그라운드를 적극적으로 활용할 줄 아는 모습이어야 한다고 생각했다"고 말했다.

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연기뿐만 비주얼적으로도 신경을 썼는지 묻자, 이민호는 "저만 아는 부분이지만, 화면에서 얼굴의 부기가 왔다 갔다 하더라(웃음). 기존에 드라마를 촬영할 때처럼 살을 쫙 빼면 너무 멋 부린 것처럼 보일 것 같았다. 일부러 외적인 부분은 크게 신경 안 쓰고 하려고 했다. 몸을 덜 쓰고 덜 힘든 날엔 부어있고, 뛰어다닐 땐 살이 빠져있어서 슬림하다"고 웃으며 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com