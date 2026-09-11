[인터뷰②] '암살자(들)' 이민호 "박해일 선배, 인간 오디오북 같다" 말한 이유

사진 제공=㈜하이브미디어코프

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이민호가 영화 '암살자(들)'에서 박해일과 신문사 기자 선후배로 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

이민호는 11일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "박해일 선배는 인간 오디오북 같으시다"고 말했다.

23일 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다. 이민호는 열정 넘치는 신입 기자 영일을 연기했다.

Advertisement

이민호는 '암살자(들)' 촬영 현장 분위기에 대해 "저희 현장 분위기가 마치 도서관 같았다. 큰 소리 한번 나는 법이 없었고, 한 컷 촬영이 끝나면 모여서 조용조용하게 도란도란 둘러앉아서 머리를 맞대는 분위기였다. 그런 점들이 저에게 편하게 다가왔고, 인상 깊었던 현장이었다"고 만족감을 드러냈다.

극 중에서 박해일과는 신문사 부장과 신입 기자로 만나 특별한 케미를 완성했다. 이민호는 "영일은 성취적인 인물이라, 재환(박해일)을 보면서 존경하는 어른이라고 생각을 했을 것"이라며 "가족들이 원하는 방향은 본인이 지향하는 길이 아니라는 걸 알았을 때쯤 재환을 만나 더 열정적으로 살지 않았나 싶다"고 말했다.

Advertisement

현장에서 본 박해일에 대해선 "선배는 인간 오디오북 같으시다. 자신이 하고자 하는 이야기를 중간에서 담백하게 전달하는 데 최적화된 배우 같다. 선배가 왜 영화계에서 사랑받으며 오랫동안 주축으로 활동해 오셨는지 알겠더라"고 존경심을 표했다.

Advertisement

앞서 박해일은 취재진과의 인터뷰에서 이민호에 대해 "자기 분량이 없는데도 촬영장에 몇 번 왔었다"며 그의 성실함을 극찬한 바 있다. 이에 이민호는 "해일 선배도 촬영 없으실 때, 소품과 공간이 완성되기 전부터 시찰하듯 오신다(웃음). 그 모습을 본 저로서는 현장에 안 갈 수가 없다. 또 제가 없는 중요한 신에서 선배들이 어떤 정서로 연기하시는지 궁금해서 간 것도 있었다. 현장에서도 저희끼린 식구처럼 편해서 자주 가기도 했다"고 말했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com