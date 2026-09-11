김강우♥한무영 중3 子 "얼굴 공개하고 싶다" 폭탄 발언…엄마·아빠가 던진 충격 농담

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김강우의 중학교 3학년 아들이 "유튜브에서 얼굴을 공개하고 싶다"고 밝히자 가족들이 보인 반응이 웃음을 자아냈다.

최근 김강우의 유튜브 채널에는 김강우가 가족들과 함께 충남 당진 왜목마을해수욕장으로 당일치기 여행을 떠난 모습이 공개됐다.

이날 가족은 유튜브 채널에 대해 이야기를 하며 이동, 이때 첫째 아들 태은 군은 "나 얼굴 공개하고 싶다. 영상을 모자이크 씌운 채로 보는 게 답답하다"라고 자기 얼굴 공개에 대한 솔직한 생각을 털어놨다. 김강우는 현재 유튜브 채널에 아내, 두 아들과의 일상 등을 공개 중인 가운데 두 아들의 얼굴을 모자이크했다.

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형의 뜻밖의 발언에 재아 군은 "그럼 구독자 만 명 떠날 수도 있다"라고 놀려 웃음을 자아냈다. 김강우 역시 아들의 얼굴 공개를 두고 장난스러운 반응을 보였다. 그는 "실망이다. 저렇게 생겼었나. 김강우 닮아서 잘생긴 줄 알았는데 스파이더맨 친구 닮았다"라고 아들을 향해 농담을 던졌다. 이에 엄마 한무영도 "잘생긴 줄 알았더니"라고 맞장구쳐 웃음을 자아냈다.

한편, 김강우는 2010년 배우 한혜진의 친언니 한무영 씨와 7년 열애 끝에 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com