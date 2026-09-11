캣츠아이 메건, 팬에 부적절한 신체 접촉 당해 "중요 부위 움켜쥐었다"

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 KATSEYE(캣츠아이) 멤버 메건이 공연 중 팬에게 부적절한 신체 접촉을 당한 사실을 직접 밝혔다.

KATSEYE는 지난 9일(현지시간) 프랑스 파리에서 콘서트를 개최했다. 공연을 마친 뒤 메건은 팬 메시지 플랫폼 위버스 DM을 통해 팬들에게 공연 중 지켜야 할 예의를 당부했다.

메건은 KATSEYE의 'Time Lapse' 무대에서 멤버들이 관객석으로 내려가 팬들과 직접 소통하는 시간을 언급하며 "여러분의 아름다운 얼굴을 직접 보고 손을 잡을 수 있어서 정말 좋다"고 전했다.

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그러면서 "하지만 서로 존중해 달라. 저희를 부적절한 부위나 부적절한 방식으로 만지지 말아 달라"고 강조했다.

메건은 구체적인 피해 상황도 털어놨다. 그는 "오늘 누군가가 제 가슴을 움켜쥐어서 조금 놀랐다"며 "여러분이 신나는 마음이라는 것도 이해하고, 저희도 마찬가지"라고 말했다.

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이어 "하지만 우리 모두가 이 아름다운 순간을 안전하게 함께 나눌 수 있도록 서로 예의를 지켜줬으면 좋겠다"고 당부했다.

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이후 팬들 사이에서는 해당 행동을 비판하는 목소리가 이어졌다. 일부 팬들은 온라인을 통해 공연장에서 아티스트의 신체를 함부로 만져서는 안 된다며 다른 팬들에게도 주의를 당부했다. 당시 파리 공연을 촬영한 일부 팬 영상에서는 관객들과 교류한 직후 메건이 불편해하는 듯한 모습이 담긴 것으로 전해졌다.

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한편 KATSEYE는 지난 1일 아일랜드에서 시작된 'Wild World' 투어를 진행하고 있다. 현재 6명의 멤버 가운데 4명만 투어에 참여하고 있다. 마농은 활동을 잠정 중단한 상태이며, 리더 소피아 역시 정신 건강에 집중하기 위해 이번 유럽 투어에 불참한다.

소속사는 지난달 30일 소피아의 유럽 투어 불참 소식을 전하며 "아티스트들의 건강과 장기적인 행복을 언제나 최우선으로 생각하고 있다"며 팬들의 이해를 당부했다.

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tokkig@sportschosun.com