소연 '퇴사할게여' 표절 논란 파장에 '원곡' 이상미까지 등판 "억측 그만"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 아이들 소연이 신곡 '퇴사할게여'를 둘러싼 표절 의혹 이후 원곡 가수인 익스(EX) 이상미와 급하게 콘텐츠를 촬영한 것 아니냐는 추측이 나온 가운데, 이상미가 직접 "억측 그만"이라며 촬영 시점을 공개했다.

이상미는 11일 자신의 SNS에 소연과 함께 찍은 사진을 올리며 "여러분~ 억측 그만 노노"라고 밝혔다.

이어 "릴스 찍은 날은 소연 생일날이에요. 8월에 진작 찍었답니다"라며 "소연이에게 딱 맞는 케이크 준비해서 생축까지 한꺼번에 했죠. 저도 정말 기쁜 날이었답니다"라고 설명했다.

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이상미가 공개한 사진에는 두 사람이 다정하게 어깨를 맞댄 모습이 담겼다. 특히 이상미는 소연의 신곡 콘셉트에 맞춰 회사원 셔츠와 노란색 넥타이, 사원증을 형상화한 케이크까지 준비했다. 케이크에는 "퇴사 말고 평생 함께해요"라는 문구도 적혔다.

두 사람의 만남이 주목받은 것은 최근 공개된 콘텐츠 때문이다. 아이들 공식 채널에는 소연과 이상미가 함께 촬영한 '[SY컴퍼니] 이상미 사직서 공유의 건' 영상이 공개됐다.

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그런데 해당 영상이 공개되자 일각에서는 소연의 신곡을 둘러싼 논란이 불거진 뒤 원곡 가수인 이상미를 급하게 섭외해 콘텐츠를 제작한 것 아니냐는 추측이 나왔다.

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이에 이상미가 직접 "8월에 진작 찍었다"고 촬영 날짜를 밝히며 선을 그은 것. 실제 촬영일은 소연의 생일인 8월 26일로, '퇴사할게여'가 공개된 9월 7일보다 약 2주 앞선 시점이다.

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이 같은 추측의 발단은 소연의 신곡 '퇴사할게여'와 익스의 '잘 부탁드립니다' 사이의 유사성 논란이었다.

소연이 지난 7일 첫 솔로 정규앨범 '끝내주는 인생'을 발매한 뒤 타이틀곡 '퇴사할게여 (Narr. 기안84)'가 공개되자 일부 온라인에서는 곡의 도입부와 말하듯 노래하는 창법, 밴드 사운드 등이 익스가 2005년 MBC 대학가요제에서 대상을 받은 '잘 부탁드립니다'를 연상시킨다는 반응이 나왔다. 이를 두고 일각에서는 표절이 아니냐는 의혹까지 제기됐다.

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그러나 소연은 지난 9일 방송된 MBC '라디오스타'에서 '잘 부탁드립니다'를 의도적으로 오마주한 것이라고 설명했다. 익스 특유의 음악과 말투를 오마주하고 싶어 사전에 연락해 허락을 받았다는 취지로 밝히며 표절 의혹에 선을 그었다.

여기에 원곡 가수 이상미까지 직접 등장해 소연을 응원하면서 두 사람의 협업이 논란 이후 급조된 것이 아니라 신곡 공개 전부터 준비돼 있었다는 사실도 드러났다.

이상미는 게시물에 '#소연이하고픈거다해', '#퇴사할게여', '#퇴사말고영원히팬들과함께', '#0826생일축하' 등의 해시태그를 덧붙이며 후배 소연을 향한 애정을 드러냈다.

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한편 소연의 '퇴사할게여'는 직장인이 한 번쯤 상상해봤을 '퇴사'를 소재로 한 곡으로, 기안84가 내레이션에 참여했다. 소연은 실제 퇴사를 의미하는 것은 아니라며 "일하다 힘들 때 '그냥 퇴사한다고 할까'라는 생각을 하는 순간의 낭만을 담았다"고 설명했다.

olzllovely@sportschosun.com