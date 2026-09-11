코에 저게 뭐야? ‘금융인♥’ 효민, 코에 보석 박은 줄 알았는데..“응 코찌”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 티아라 출신 효민이 평소와는 또 다른 분위기의 스타일링을 선보이며 시선을 사로잡았다.

효민은 지난 10일 개인 계정을 통해 여러 장의 사진을 공개했다. 사진과 함께 "응 코찌"라는 짧은 글을 남겨 새로운 액세서리에 대한 관심을 끌었다.

공개된 사진에서 효민은 자연스럽게 머리를 늘어뜨린 채 선글라스를 매치한 모습이다. 특히 코끝에 자리한 화려한 주얼리가 단번에 눈길을 끈다. 반짝이는 장식이 얼굴 중앙에 포인트를 더하면서 기존의 이미지와는 사뭇 다른 개성 강한 분위기를 완성했다.

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효민은 카메라를 향해 윙크를 하는가 하면 혀를 살짝 내미는 등 장난스러운 포즈도 선보였다. 과감한 액세서리와 자유로운 표정이 어우러지며 한층 발랄하고 힙한 매력을 드러냈다.

특히 이번에 선보인 '코찌'는 코를 직접 뚫는 피어싱이 아닌 코에 걸쳐 착용하는 형태의 액세서리로 보인다. 화려한 주얼리 장식 덕분에 별도의 스타일링을 더하지 않아도 강렬한 포인트가 됐다.

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한편 효민은 지난해 4월 금융업계에 종사하는 비연예인과 결혼했다.

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tokkig@sportschosun.com