"얼굴 꽁꽁 가려도 아이유"…中상하이 거리 포착 '깜짝 출근길룩'

사진=SNS

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 겸 배우 아이유가 중국 상하이에서 포착됐다.

지난 10일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 '상하이 난징둥루에서 아이유를 실제로 만났다'라는 제목의 게시글과 영상이 빠르게 확산했다.

사진 속에는 아이유가 경호원 및 관계자들과 함께 중국 상하이의 대표적인 번화가인 난징둥루를 걷고 있는 모습이 담겨있다. 아이유는 지난 8일 현지 브랜드 행사 참석을 위해 중국 상하이를 찾은 것으로 알려졌다.

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이날 아이유는 마스크에 캡 모자를 착용, 여기에 스카프까지 둘러 얼굴을 가렸다. 얼굴을 최대한 가렸음에도 현지 팬들은 아이유를 단번에 알아봤다.

아이유는 티셔츠에 데님 반바지와 버건디 컬러의 운동화를 매치해 편안한 여행룩을 완성했다. 여기에 명품 H사 가방을 더해 남다른 패션 감각을 드러냈다.

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목격담에 따르면 아이유는 자신을 알아본 팬들에게 반갑게 손을 흔들어 주고, 사인을 해주지 못하는 상황에 두 손을 모아 미안함을 전하는 등 남다른 팬사랑을 드러냈다 .

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또한 아이유를 목격한 한 팬은 아이유의 사진과 함께 "'설마 아이유겠어?' 했는데 진짜 아이유였다. 상하이 여행 중 난징둥루에서 우연히 마주친 아이유. 이건 진짜 영화 같은 우연이다. 상하이에서 이런 일이 일어날 줄은 상상도 못했다"라며 뜻밖의 만남에 벅찬 마음을 드러냈다.

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한편, 아이유는 지난 10일 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매, 동명의 타이틀곡 '이 별로부터'는 발매 당일 멜론 HOT100(발매 30일·100일)을 비롯해 지니 TOP200과 벅스 실시간 차트에서 1위를 기록하는 등 성공적인 컴백을 알렸다.

anjee85@sportschosun.com