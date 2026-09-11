서인영, 재혼 앞두고 6살 연상 ♥사업가 남친과 다퉜다…이서진에 긴급 상담

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[스포츠조선 정안지 기자] 올 하반기 재혼을 앞둔 가수 서인영이 최근 남자친구와 다툰 사실을 솔직하게 털어놓는다.

11일 방송되는 SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 서인영이 연애사를 밝힌다. 이혼을 거쳐, 재혼을 결심한 현재까지의 이야기를 숨김없이 공개해 모두를 놀라게 했다고 한다.

이날 재혼을 앞둔 서인영의 연애사가 방송 최초로 공개된다. 최근 남자 친구와 다툰 사실을 밝힌 서인영은 급기야 이서진에게 긴급 연애 상담까지 요청했다는데. 여기에 과거 결혼을 서둘렀던 이유부터 이혼을 겪은 뒤, 재혼을 결심하기까지의 모든 이야기를 거침없는 솔직 입담으로 풀어내 비서진의 탄성을 자아냈다고.

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또한, 서인영은 당시 매니저에게 욕설했던 사실을 인정하며, 과거의 논란과 정면으로 마주한다. 약 10년의 공백 끝에 다시 대중 앞에 선 서인영이 과거 자신의 잘못에 대해 어떤 말을 전했을지 관심이 쏠린다.

이어 '신상녀' 서인영의 180도 달라진 개과천선 모습도 만나볼 수 있다. 전성기 시절 고가의 명품 가방은 물론, 무려 800켤레의 명품 구두를 수집할 정도로 남다른 쇼핑 사랑을 자랑했던 서인영이 "이제 물욕이 사라졌다"라고 밝힌 것. '신상녀'의 대명사였던 서인영에게 어떤 변화가 있었는지에도 이목이 집중된다.

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과거 욕설 논란부터 재혼까지 서인영이 밝히는 거침없는 고백은 오늘(11일) 밤 11시 10분에 방송되는 SBS '비서진'에서 공개된다.

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한편, 서인영은 지난 2023년 비연예인과 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 최근 6세 연상의 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 올 하반기 재혼 소식을 전해 화제를 모으고 있다.

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anjee85@sportschosun.com