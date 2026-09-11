BTS 슈가, 13년 만에 밝힌 '예명 원조' 드디어 만났다…복싱 영웅과 '달콤한' 투샷

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 슈가가 자신의 활동명에 영향을 준 '복싱 전설' 슈거 레이 레너드와 마침내 만났다.

미국의 전설적인 복서 슈거 레이 레너드는 11일 자신의 SNS를 통해 미국 로스앤젤레스에서 슈가와 함께 찍은 사진을 공개하며 특별했던 만남을 회상했다.

공개된 사진에는 슈가와 레너드가 나란히 서서 카메라를 바라보는 모습이 담겼다. 슈가는 빨간색 복싱 글러브를 품에 안은 채 주먹을 들어 올렸고, 레너드 역시 환한 미소와 함께 주먹을 쥐며 복싱 포즈를 취했다.

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레너드는 "로스앤젤레스에서 보낸 잊을 수 없는 밤을 떠올리면 아직도 미소가 난다"며 "BTS의 슈가를 만난 것은 정말 특별한 순간이었다"고 밝혔다.

이어 슈가에 대해 "바랄 수 있는 만큼 친절하고 겸손하며 소탈했다"고 극찬했다. 또 가족과 함께 BTS의 소파이 스타디움 공연을 관람했다며 "우리가 절대 잊지 못할 밤이 됐다"고 전했다.

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특히 레너드는 "어떤 추억은 정말 설탕(sugar)보다 달콤하다"는 재치 있는 문장으로 글을 마무리했다. 자신의 이름 'Sugar'와 슈가의 활동명 'SUGA'를 활용한 표현이다.

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두 사람의 만남이 더욱 눈길을 끄는 이유는 슈가의 활동명에 얽힌 사연 때문이다.

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오랫동안 슈가의 활동명 'SUGA'는 그가 학창 시절 농구에서 맡았던 포지션인 '슈팅 가드(Shooting Guard)'의 앞 글자를 따서 만든 것으로 알려졌다. 현재 빅히트 뮤직 공식 프로필에도 이 같은 설명이 남아 있다.

그러나 슈가는 지난 4월 WIRED의 인터뷰에서 그동안 알려진 설명과는 다른 비화를 직접 공개했다. 당시 멤버들이 '슈팅 가드'를 언급하자 슈가는 "아니다. 설명하기 귀찮아서 그렇게 말했던 것"이라는 취지로 정정하며 전설적인 복서 슈거 레이 레너드를 언급했다.

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특히 슈가는 이 이름을 자신이 만든 것이 아니라 복싱을 좋아했던 방시혁 프로듀서가 제안했다고 설명했다. 슈가에 따르면 방시혁은 복싱에서 기술적인 타격을 구사하는 선수의 이미지와 그의 '테크니컬한 랩 스타일'을 연결해 'R'을 뺀 'SUGA'라는 이름을 붙였다.

이 사실이 알려지자 레너드 역시 반응했다. 지난 4월 레너드는 슈가의 활동명에 자신이 영향을 줬다는 이야기를 접한 뒤 SNS를 통해 반가움을 드러냈다. 당시 그는 자신의 이름이 세계적인 K팝 스타에게 이어졌다는 사실에 감사하다며 슈가에게 존중을 표했다. 그리고 약 5개월 만에 두 사람이 실제로 얼굴을 마주하게 된 셈이다.

한편 레너드는 1976년 몬트리올 올림픽 금메달리스트 출신으로, 프로 전향 후 5개 체급에서 세계 타이틀을 차지한 복싱계의 전설이다. 로베르토 두란, 토머스 헌즈, 마빈 해글러 등과 함께 1980년대를 대표한 '포 킹스'로 불리며 복싱 역사에 이름을 남겼다.

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이번 만남은 레너드가 가족과 함께 BTS의 로스앤젤레스 공연장을 찾으면서 성사된 것으로 보인다. BTS는 지난 1·2·5·6일 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 월드투어 공연을 개최했으며, LA 4회 공연에만 총 28만2000명의 관객을 동원했다.

olzllovely@sportschosun.com