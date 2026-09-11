"집 갔더니 의식 없어" 故전경철 작가, 자택서 별세→먹먹했던 마지막 여정 ('실화탐사대')

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[스포츠조선 이게은기자] 중증 자폐 아들을 돌보다 세상을 떠난 '피터팬 아빠' 고(故) 전경철 작가의 마지막 길이 공개돼 먹먹함을 안겼다.

10일 MBC '실화탐사대' 측은 방송 말미 전 작가의 사망 당시 상황과 장례 과정을 공개했다.

고인의 요양보호사는 지난 9월 5일 제작진에게 전화를 걸어 "돌아가신 것 같다. (집에 들어가 봤더니) 의식이 없으셨다. 지금 119 구급 대원이 와서 심폐소생술을 하고 있다고 한다"라며 상황을 알렸다.

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알고 보니 고인은 집에서 홀로 생활하다 눈을 감은 거였다. 집에는 그가 생활했던 흔적이 고스란히 남아있어 먹먹함을 더했다. 주인을 잃은 의자와 안경 등 그의 손때가 묻은 물건들, 아들과 찍은 사진들이 고인을 다시금 떠올리게 했다.

장례는 생전 그의 바람대로 빈소를 차리지 않고 조촐하게 치러졌다. 입관식 때 고인의 시신 위에는 생전 아들과 함께한 사진이 놓여 있어 안타까움을 더했다. 전 작가는 아들이 생활하는 모습을 볼 수 있는 자리에 수목장으로 영면에 들었다.

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생전 그가 남긴 인터뷰도 공개됐다. 그는 아들에게 "아빠라는 호칭으로 기억하지 않아도 좋다. '날 바라보던 시선이 늘 따뜻했던 어떤 남자가 있었다' 이 정도로 아빠의 흔적을 희미하게 기억해달라. 아빠는 네가 행복하게 사는지 계속 지켜볼 거야. 고마웠어. 행복해. 또 만나 아들"이라며 마지막 인사를 건넸다.

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한편 전 작가는 간암 투병 끝, 지난 9월 5일 별세했다. 향년 64세. 전 작가는 아내와 이혼 후 27년간 중증 자폐 스펙트럼 장애가 있는 아들을 돌봐왔다.

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간암 말기 판정을 받은 후 홀로 남을 아들의 거처를 마련하기 위해 전국 보호 시설 1000여 곳을 다녔지만, 아들을 받아주는 곳은 없었다. 이 사연이 '실화탐사대' 등을 통해 알려진 후 아들은 충북의 한 발달장애인 자립 시설에 머물 수 있게 됐다.

아들의 거처를 마련한 뒤에도 전 작가의 고민은 이어졌다. 그는 성인 중증 자폐인을 돕기 위한 '피터팬 자폐인 복지재단' 설립을 추진, 자신과 같은 어려움을 겪는 가족들을 돕기 위한 준비에 나섰다.

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joyjoy90@sportschosun.com