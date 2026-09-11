김범수, 복층 하우스 최초 공개..호텔인 줄 "정리정돈 살벌해" ('미우새')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 김범수가 복층 하우스를 최초로 공개한다.

13일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 대한민국 레전드 가수 김범수의 범상치 않은 일상이 최초 공개된다.

최근 진행된 스튜디오 녹화에서 MC들은 올해 48세인 김범수가 새로운 '미우새' 아들로 합류한다는 소식에 반가움을 드러냈다.

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이날 김범수는 혼자 살고 있는 복층 하우스를 처음으로 공개한다. 호텔 객실처럼 깔끔하게 정돈된 침실에서 눈을 뜬 그는 피부 관리로 하루를 시작했다

화장대 위에는 20여 종의 화장품이 빼곡하게 놓여 있었고, 화장품 전용 냉장고까지 갖춰져 있어 모두를 놀라게 했다. 이를 지켜보던 서장훈은 "자기 관리가 굉장히 철저한 사람이다. 어마어마하다"며 감탄했다.

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김범수는 얼굴에 난 트러블을 세심하게 관리한 뒤 여러 화장품을 차례로 덧바르는 정성을 보였다. 예상치 못한 그의 아침 루틴에 모벤져스 역시 놀라움을 감추지 못했다.

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스페셜 MC 주상욱은 "내 입장에서는 도저히 상상할 수 없는 일이 벌어지고 있다"며 "나는 아내가 바르는 것 중 눈에 보이는 걸 아무거나 쓴다. 스킨과 로션만 바른다"고 털어놨다.

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이에 신동엽은 "대부분의 남자는 스킨과 로션이라도 제대로 바르면 굉장히 부지런한 것"이라고 공감했다. 서장훈도 "남자들 때문에 올인원 제품이 나온 것 아니냐"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

피부 관리를 마치고 영양제까지 챙겨 먹은 김범수는 거실로 향했다. 그의 복층 하우스는 탁 트인 전망을 감상할 수 있는 통창과 군더더기 없이 깔끔하게 정돈된 주방을 갖추고 있었다.

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위층에는 편집숍을 연상시키는 옷방과 음반으로 가득 채운 공간도 자리했다. 집 안 곳곳이 흐트러짐 없이 정리된 모습을 본 서장훈은 "정리정돈이 살벌하다"며 혀를 내둘렀다.