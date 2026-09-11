조민아, 쥬얼리 탈퇴하더니 결혼→이혼...20년만 돌아온 무대 "신나고 벅차"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 쥬얼리 출신 조민아가 20년 만에 다시 '쥬얼리 조민아'로 무대에 오른다. 연예계를 떠나 새로운 삶을 살아가고 있는 그가 오랜만에 걸그룹 멤버로 돌아온 모습이 공개되며 관심을 모으고 있다.

조민아는 지난 10일 자신의 근황을 전하며 "정말 신나고 무척 벅차고 참 아름다웠던 그날"이라고 소감을 밝혔다.

이어 "쥬얼리 조민아로 만든 추억. 소중히 간직하고 조하랑이랑 현생 본업에서 빛나기"라고 적으며 특별했던 무대를 추억했다.

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현재 '조하랑'이라는 이름으로 살아가고 있는 조민아는 이날 오랜만에 '쥬얼리 조민아'로 돌아갔다.

KBS2 '불후의 명곡' 무대를 앞두고 대기실에서 헤어와 메이크업을 마친 그는 영락없는 걸그룹 멤버의 모습으로 변신해 설렘과 흥분을 감추지 못했다.

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특히 한때 대중의 사랑을 받았던 '쥬얼리 조민아'가 다시 무대에 오른다는 점에서 더욱 의미가 깊다. 조민아는 오는 12일 방송되는 KBS2 '불후의 명곡'의 '2026 NEW WAVE Festival in 울산'에 출연할 예정이다. 이날 방송에서는 20년 만에 완전체로 돌아온 쥬얼리가 무대에 올라 대표곡 'One More Time', '니가 참 좋아' 등을 선보이며 당시 가요계를 휩쓸었던 원조 걸크러시의 매력을 다시 보여줄 예정이다.

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조민아는 2002년 쥬얼리 멤버로 데뷔해 대중에게 이름을 알렸다. 이후 팀을 탈퇴한 뒤 연예계를 떠나 자신의 삶을 꾸려왔다.

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2020년 비연예인 남성과 결혼해 아들을 품에 안았으나 2022년 이혼했다. 현재는 홀로 아들을 양육하며 자신의 삶을 이어가고 있다.

특히 조민아는 2024년부터 한 보험회사에서 근무하며 새로운 직업인으로 제2의 인생을 시작했다. 이후 꾸준히 우수한 성과를 거두며 남다른 영업 실력을 보여주고 있는 것으로 알려졌다.

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최근에는 서인영의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에 출연해 보험설계사로 활동하고 있는 근황을 직접 공개하기도 했다. 당시 그는 "보험왕을 22번 했다. 전국 1등도 했다"고 밝혀 화제를 모았다. 연봉 역시 억대 수준이라고 언급한 바 있다.

shyun@sportschosun.com