♥신민아가 반한 이유 있었네...김우빈, '얼굴보다 큰 팔뚝' 깜짝

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 김우빈이 출장 중 잠시 여유를 즐기는 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

김우빈은 11일 자신의 SNS에 "출장2"라는 짧은 글과 함께 일상 사진을 공개했다.

사진 속 김우빈은 출장 중 쉬는 시간을 보내며 편안한 모습으로 여유로운 일상을 즐기고 있다.

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특히 눈길을 끈 건 김우빈의 남다른 피지컬이었다. 편안한 일상복 차림에도 특유의 힙한 분위기를 풍긴 그는 검은색 티셔츠에 청바지, 모자를 매치해 꾸민 듯 꾸미지 않은 자연스러운 사복 패션을 선보였다.

무심한 듯 입은 민소매 티셔츠 아래로 드러난 두꺼운 팔뚝과 넓은 어깨 역시 시선을 사로잡았다.

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얼굴만큼이나 두꺼워 보이는 팔뚝은 물론, 이른바 '문짝만 한 어깨'라고 불릴 정도의 넓은 어깨가 돋보이며 감탄을 자아냈다.

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특히 별다른 포즈를 취하지 않은 자연스러운 모습에서도 탄탄한 체격이 고스란히 드러나면서 팬들의 관심을 모았다.

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한편 신민아와 김우빈은 2015년 공개 열애를 시작한 뒤 10년 가까이 사랑을 이어오다 지난해 결혼식을 올렸다. 특히 김우빈이 2017년 비인두암 진단을 받고 활동을 중단했을 당시 신민아가 곁을 지키며 두 사람의 관계는 더욱 깊어진 것으로 알려졌다.

shyun@sportschosun.com