홍현희, 군대 가는 20세 팬에 통 큰 용돈…“아들 있어 남 일 아냐”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 홍현희가 군 입대를 앞둔 20세 팬에게 즉석에서 용돈을 건네며 따뜻한 마음을 드러냈다.

11일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '공주가 되고 싶었던 홍현희(?) 준범이와 같이 간 롯데월드'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 홍현희는 남편 제이쓴, 아들 준범 군과 함께 교복을 맞춰 입고 놀이공원을 찾았다. 놀이공원을 둘러보던 홍현희는 자신을 알아보고 촬영하던 두 청년에게 먼저 다가가 말을 걸었다.

Advertisement

홍현희가 "몇 살이냐"고 묻자 한 청년은 "20살"이라고 답했다. 이어 군 입대 시기를 묻는 말에 청년은 "다음 주"라고 밝혔다.

입대가 얼마 남지 않았다는 이야기를 들은 홍현희는 곧바로 지갑을 열었다. 그는 "밥은 먹었나 모르겠다. 누나가 하나 사줘야지"라며 현금을 꺼내 청년에게 건넸다.

Advertisement

당황한 청년이 연이어 "아니에요"라며 손사래를 치고 "너무 많아요"라고 거절했지만, 홍현희는 "커피도 하나 사 먹어"라며 용돈을 쥐여줬다.

Advertisement

홍현희는 단순한 팬 서비스를 넘어 군 입대를 앞둔 청년을 향한 고마움도 전했다. 그는 "나라를 지키는 것에 대한 감사함"이라며 "군인분들 덕분에 우리가 두 발 뻗고 잘 수 있다"고 말했다.

Advertisement

이어 아들 준범 군을 바라보며 "우리 아들이 있으니까 남 일 같지 않다"며 "친구와 맛있는 것도 사 먹고 건강하게 군 생활하라"고 따뜻하게 당부했다.

짧은 만남이었지만 아들을 키우는 엄마로서 군 입대를 앞둔 청년을 챙기는 홍현희의 모습이 훈훈함을 자아냈다. 청년들 역시 거듭 감사 인사를 전했다.

Advertisement

이날 홍현희는 어린 시절부터 품어온 놀이공원 퍼레이드의 꿈도 이뤘다. 그는 "개그맨이 되지 않았다면 퍼레이드 오디션을 보려고 했다"며 화려한 공주 드레스와 메이크업을 한 채 퍼레이드에 참여했다.

특히 "딸이 있으면 이런 감성을 함께 느꼈겠지만 딸이 없으니까 내가 딸이 돼야겠다"고 너스레를 떤 홍현희는 아들 준범 군이 지켜보는 앞에서 30여 년 전 꿈을 실현했다.

퍼레이드를 마친 그는 "30몇 년 전 꿈에 그리던 곳에서 아들이 보는 앞에서 해보니 도파민이 터졌다"며 "살아 있구나 싶었다"고 벅찬 소감을 밝혔다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com