'183cm 농구선수' 정시아 子, 잘생긴 외모 화제됐는데..."장가 어떻게 가나" 엄마 걱정

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 정시아가 모태솔로 아들의 연애를 위해 직접 나섰다.

11일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '둘 다 모태솔로라고? 10년 만에 다시 만난 준우의 첫 여사친'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정시아는 아들 준우의 인생 첫 여사친인 도연 양과 그의 어머니를 만났다.준우가 3살, 도연 양이 2살이던 시절 처음 인연을 맺었던 정시아는 약 10년 만에 훌쩍 자란 두 사람을 다시 만나 반가움을 감추지 못했다.

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정시아는 도연 양을 바라보며 "이렇게 훌쩍 자라서 만난 건 이제 처음인 거다. 이렇게 클 줄 몰랐다"며 놀라워했다. 이어 "이렇게 아가씨가 돼서 나타났다. 나보다 크다. 그땐 아기였다"며 폭풍 성장한 도연 양의 모습에 감탄했다. 아들 준우를 향해서는 "지금은 이렇게 점잖지만 그땐 장난꾸러기였다"며 어린 시절을 회상했다.

두 사람은 어린 시절 자주 어울리며 친분을 쌓았지만, 이후 도연 양 가족이 일본으로 떠나면서 오랜 시간 떨어져 지내게 됐다. 10년이라는 시간이 흐른 뒤 다시 만난 정시아는 두 사람의 성장한 모습을 보며 남다른 감회를 드러냈다.

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그는 "그런 생각이 들더라. '잘 열심히 키웠구나. 할 일 다 했다' 싶었다. 도연이와 준우가 너무 착하고 건강하게 잘 커서 오랜만에 만났는데 너무 뿌듯하다"고 말했다.

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하지만 감동도 잠시, 정시아는 모태솔로인 아들의 연애가 걱정되기 시작했다. 아들의 첫 데이트를 성사시키기 위해 연신 잔소리를 이어가던 정시아는 급기야 "큰일 났다. 준우 장가 어떻게 가냐"며 걱정했다. 결국 도연 양은 "너무 부담된다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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여기에 정시아의 적극적인 '아들 어필'까지 이어졌다. 도연 양이 이상형으로 '근육 있는 운동하는 사람'을 꼽자 정시아는 기다렸다는 듯 "준우 복근 있다. 지금 이렇게 깔 수도 있다"며 아들의 장점을 적극적으로 홍보했다. 농구선수로 활동 중인 준우의 탄탄한 피지컬을 앞세워 아들의 모태솔로 탈출을 돕겠다는 엄마 정시아의 모습이 웃음을 안겼다.

한편 정시아는 2009년 배우 백윤식의 아들인 배우 백도빈과 결혼했다. 같은 해 아들 준우 군을, 2012년 딸 서우 양을 품에 안았다.

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2009년생인 준우 군은 올해 17세로 현재 농구선수로 활동하고 있다. 지난해 기준 키가 183cm에 달하는 것으로 알려졌으며, 최근 공개되는 근황마다 아빠 백도빈과 엄마 정시아를 쏙 빼닮은 외모와 탄탄한 피지컬로 화제를 모으고 있다.

shyun@sportschosun.com