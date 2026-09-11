만취한 정승환, 선배 女가수에 역대급 망언...10년째 놀림 받는 흑역사 (윤주모)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 정승환과 정은지가 10년째 이어지고 있는 특별한 인연과 과거 술자리 에피소드를 공개해 웃음을 안겼다.

11일 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'에는 '대한민국 대표 고막남친 & 고막여친'으로 불리는 정승환과 정은지가 출연한 영상이 공개됐다.

이날 두 사람은 오랜 술친구답게 편안한 분위기 속에서 다양한 이야기를 나눴다. 특히 '주량'에 대한 질문이 나오자 정승환은 "정은지 누나가 저보다 더 술을 잘 마신다. 그래서 저는 항상 취해 있다"고 털어놨다.

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그러던 중 정승환은 "제가 취해서 첫 만남에서도 약간 말실수를 했다"고 과거를 셀프 폭로했다. 이에 정은지는 "아니다. 다 지나간 일이다"라며 대수롭지 않게 넘기는 듯했다.

하지만 정승환은 "그걸로 저를 지금 10년째 놀리고 있다"고 토로했고, 정은지는 "나 이거 오늘 얘기 안 하려고 했는데 네가 얘기 꺼낸 거다!?"라고 받아쳐 정승환을 당황하게 했다. 정승환은 곧바로 "그럼 하지 말자"라고 수습해 웃음을 자아냈다.

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정승환은 "왜냐면 누나를 만날 때마다 항상 좀 그게 마음에 짐이 있다"며 과거 술자리에서 있었던 일을 털어놓기 시작했다.

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정승환에 따르면 그는 2016년 데뷔를 앞두고 첫 데뷔 앨범 녹음을 모두 마친 날, 콩나물국밥집에서 술자리를 가졌다. 당시 정은지가 함께 자리했고, 정승환은 "누나가 쏘맥을 기가 막히게 마시더라. 저도 긴장이 풀리고 하다 보니까 취한 거다"라고 당시 상황을 설명했다.

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문제는 술에 취한 정승환이 정은지의 노래에 대해 자신 있게 조언을 했다는 것.

정승환은 "그때 제가 망언을 많이 했다. 제가 뭐라고 아는 양 '누나 노래는 말이야~' 했다"고 회상했다.

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이에 정은지는 당시 정승환이 했던 말을 직접 공개했다. 정은지는 "그때 했던 말이 뭐냐면 '누나는 노래할 때 어떤 생각으로 하냐' 해서 내가 대답했는데, '응 누나, 노래는 그렇게 하는 게 아니야~'라고 하더라"고 폭로했다.

술에 취한 후배 가수가 선배 가수에게 노래를 가르치려 했던 셈이다. 이를 들은 정승환은 민망함을 감추지 못하며 "그때 승환아, 멈춰!"라고 외쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

shyun@sportschosun.com