"'김지민♥' 김준호도 감탄"...한다감, 드디어 입 연 '임신 성공 비법' 정체

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 한다감이 47세의 나이에 임신 소식을 전한 가운데, 자신이 임신을 준비하며 챙겼다는 식품과 한약 등을 공개해 관심을 모으고 있다.

한다감은 11일 자신의 SNS를 통해 "한다감 임신 비법 중 하나! 드디어! 공개합니다!!"라며 임신을 준비하며 챙겼던 것들을 공개했다.

그는 "그동안 많은 분들이 방송 보시고 여쭤보셨는데 브랜드 노출도 있고 해서 기회가 닿지 않았는데, 이제는 조금씩 공유해 드리려고 한다"고 밝혔다.

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이어 "방송에는 안 나갔지만 김준호 오빠랑 탁재훈 오빠도 마시고 감탄하셨다. 그래서 제가 임신 기원으로 선물도 드렸다"고 덧붙였다.

한다감은 자신에게 임신과 관련한 질문을 보내오는 이들이 많다고도 전했다.

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그는 "요즘도 간절하게 아기를 원하시는 분들이 너무 많아서 진심으로 비법을 알고 싶어 하시는 분들의 DM이 엄청 온다"며 "전 그분들의 심정을 알기에 제 임신 비법으로 희망을 드렸으면 하는 마음"이라고 말했다.

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한다감이 공개한 것은 흑염소 진액과 배즙, 한약 등이었다.

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그러면서 "아기를 기다리시는 분들, 그전에 무엇보다 준비와 관리가 엄청 중요하다. 몸의 관리는 정직하다"며 "포기하지 마시고 희망을 가지세요. 꿈은 이루어진다"고 응원했다.

한편 한다감은 2020년 한 살 연상의 사업가와 결혼했다. 지난 4월 47세의 나이에 임신 소식을 직접 알리며 화제를 모았으며, 이번달 아들 출산을 앞두고 있다.

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shyun@sportschosun.com