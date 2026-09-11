김가연, 악플러 80여 명 중 딱 1명 용서한 사연 최초 공개…“전교 1등 중학생”

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김가연이 수많은 악플러 가운데 단 한 명, 따돌림을 피하기 위해 악성 게시물을 복사했다는 전교 1등 중학생만 용서했다고 밝혔다.

11일 유튜브 채널 '김가연 임요환의 게임부부'에는 '악플러 절대 합의 안 해주는 김가연이 딱 한 명만 고소 취하해준 이유(ft.임요환)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김가연은 "방송에서는 아무도 용서하지 않았다고 말했지만 세월이 지났으니 이제는 이야기해도 될 것 같다"며 "진짜 딱 한 명 있었다"고 고백했다.

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상대는 당시 중학생이었다. 경찰로부터 선처 의사를 묻는 연락을 받았을 때는 원칙대로 거절했지만, 학생의 부모가 함께 만나고 싶다고 요청하자 직접 이야기를 들어보기로 했다.

김가연은 "부모 중 한 분은 목발을 짚고 왔고, 뒤이어 중학생이 잔뜩 겁먹은 표정으로 들어왔다"며 "그 아이가 악플을 달았다고 생각하기 어려울 정도였다"고 회상했다.

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김가연이 "네가 쓴 글도 아닌데 왜 다른 사람의 글을 올렸느냐"고 묻자 학생은 학교에서 왕따를 당하지 않기 위해 그랬다고 답했다. 당시 또래 사이에서 특정 온라인 커뮤니티 활동이 유행했고, 글이나 댓글을 많이 올려 계급을 높여야 무리에 낄 수 있었다는 설명이었다.

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해당 학생은 전교 1등을 할 정도로 공부를 잘했지만 직접 악성 글을 쓰지는 못하고 다른 사람의 게시물을 복사해 올렸다가 김가연의 고소 대상이 됐다.

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김가연은 "아이가 떨리는 목소리로 이야기하는데 연기가 아니라는 게 보였다. 나는 연기자라 보면 안다"며 "왜 그럴 수밖에 없었는지 이해했다"고 말했다.

결국 김가연은 "앞으로 공부도 열심히 해야 하고 미래가 있으니 취하하겠다"며 그 자리에서 고소를 취하했다. 악플러에게 합의나 선처를 해주지 않는다는 원칙을 깬 유일한 사례였다.

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그동안 이를 공개하지 않은 이유도 학생을 보호하기 위해서였다. 김가연은 사연이 기사나 온라인 커뮤니티에 알려질 경우 당사자가 자신임을 알아보고 다시 상처받을 수 있어 입을 다물었다고 설명했다.

이어 "지금은 아마 대학을 졸업했을 나이가 됐을 것"이라며 "잘 자랐을 것이고 내가 후회하지 않을 만큼 좋은 삶을 살고 있을 것으로 믿는다. 다시는 그런 행동을 하지 말라"고 당부했다.

한편 김가연은 남편 임요환과의 관계가 알려진 뒤 나이 차이를 조롱하는 악성 댓글에 시달렸다고 밝혔다. 자신을 향한 비난은 참을 수 있었지만 딸의 사진을 악의적으로 합성하는 등 가족을 겨냥한 공격이 이어지자 직접 증거를 수집해 법적 대응을 시작했다.

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김가연은 동일한 작성자가 반복해서 올린 글을 날짜별로 캡처하고 악성 표현에 표시해 수사기관에 제출했다. 당시 정리한 자료만 80여 개에 달했다며 "나를 공격하는 건 참을 수 있지만 가족을 건드리는 건 못 참는다"고 강조했다.

narusi@sportschosun.com