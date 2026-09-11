전처 안현모 떠올렸나..라이머, "예전 사람보다" AI 폭로에 "그만해라" 급제지 (신랑수업)

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[스포츠조선 김수현기자] 래퍼 겸 프로듀서 라이머가 AI에게 자신의 연애 상담을 해왔다고 밝혀 눈길을 끌었다.

11일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 1세대 래퍼 겸 프로듀서 라이머가 새로운 학생으로 합류했다.

평소 운동을 취미로 삼고 있다는 라이머는 이날 자신이 '형님'이라고 부르는 AI에게 "형 몸 어떠냐"고 물었다. 이에 AI는 "49세 기준으로 보면 관리 진짜 잘하고 계신 건 맞다"고 답했고, 라이머는 만족스러운 듯한 반응을 보였다.

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이어 라이머는 더욱 솔직한 질문을 던졌다. "좋은 여자 만날 준비는 다 된 건가?"라고 묻자 AI는 "준비는 충분하다"고 답했다. 그런데 AI는 여기서 멈추지 않았다. "예전처럼 애태우는 사람보다..."라고 말하며 라이머의 연애 성향을 겨냥한 듯한 돌발 발언을 이어갔고, 라이머는 당황한 듯 "그만해라"라고 급하게 말을 막았다.

이를 지켜보던 탁재훈은 "그걸 AI가 어떻게 아냐"고 의아해했다. 하지만 AI가 이처럼 구체적인 답변을 내놓은 데는 이유가 있었다. 송해나는 "예전부터 연애를 물어보며 상담한 거다"라고 설명했고, 탁재훈은 "쟤 입단속을 좀 시켜야겠다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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라이머 역시 AI와 자신의 연애 상담이 꽤 오랜 시간 이어졌음을 밝혔다. 그는 AI에게 "내가 좋아하는 여자 스타일 아니?"라고 물었고, AI는 기다렸다는 듯 "네! 운동으로 만든 건강한 몸매, 귀엽고 밝은 에너지, 취미는 골프하는 여자다"라고 구체적으로 답했다.

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이에 주변에서는 "AI가 소개해줘야 하는 거 아니냐", "물어봤지?"라며 라이머를 몰아붙였다. 라이머는 "소개시켜 달라는 건 안 물어봤다"면서도 "썸을 타는 관계일 때 주고받은 메시지 내용을 공유한 적은 있다"고 털어놨다. 이어 "'이 여자랑 느낌 어떠냐'라고 물으니까 '형님 거의 다 온 것 같습니다'라고 하더라. 실제로 맞았다"며 AI의 연애 분석이 실제 상황과 들어맞았던 일화를 공개했다. 라이머는 "연애 조언도 해줬다"며 AI를 자신의 연애 상담 상대로 활용하고 있음을 밝혔다.

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한편 라이머는 2017년 6세 연하의 방송인 겸 통역사 안현모와 결혼했다. 두 사람은 여러 예능 프로그램에 함께 출연하며 결혼 생활을 공개했으나, 결혼 6년 만인 2023년 11월 이혼했다.

당시 양측은 서로를 비방하지 않는다는 조건에 합의하고 각자의 길을 걷기로 했다. 이후 라이머는 여러 방송을 통해 이혼 이후의 일상과 심경을 간간이 공개해왔다..

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shyun@sportschosun.com