곽튜브, 아직 신혼인데 "아내가 차려준 밥보다 맛있다"…전현무도 '경악'

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[스포츠조선 김준석 기자] 여행 크리에이터 곽튜브가 신혼 생활 중 아내의 집밥과 관련한 과감한 발언으로 전현무를 놀라게 만들었다.

11일 방송된 MBN·채널S 예능 프로그램 '전현무계획4' 11회에서는 전현무와 곽튜브, 샤이니 민호가 전북 완주로 먹트립을 떠난 모습이 공개됐다.

이날 전현무는 "시민들이 추천해준 곳들 가운데 오늘 우리가 먹을 첫 끼가 있다"며 곽튜브를 현지 두부 맛집으로 안내했다.

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식당에 들어선 두 사람은 갖가지 두부 요리와 전라도식 김치를 맛봤다. 정갈하게 차려진 음식을 맛보던 곽튜브는 감탄을 연발하다가 돌연 신혼집에서 먹은 아내의 요리를 언급했다.

곽튜브는 "아내가 내가 한국에 오랜만에 왔다고 집밥을 차려줬다"고 자랑했다. 하지만 곧바로 "그런데 여기가 더 맛있다"고 덧붙이며 예상치 못한 비교에 나섰다.

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신혼 생활 중인 남편이라고는 믿기 어려울 만큼 과감한 발언에 전현무도 깜짝 놀랐다. 아내의 정성 어린 집밥을 자랑하는 듯하다가 식당 음식의 손을 들어준 곽튜브의 지나치게 솔직한 입맛 평가가 웃음을 안겼다.

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특히 곽튜브가 아내의 집밥까지 소환하면서 맛을 극찬한 만큼, 해당 두부 맛집의 음식에 대한 기대감도 높아졌다.

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narusi@sportschosun.com