"방송사마다 전용 방 있어..국장도 불려가" 유재석 둘러싼 황당 루머 ('해투')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 윤종신이 각 방송사에 유재석 전용 방이 따로 있다는 황당한 소문을 퍼뜨려 웃음을 안겼다.

11일 방송된 KBS 2TV '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해투')에서는 '뿔테 트리오' 유재석, 장항준, 윤종신이 긴급회의를 진행했다.

이날 유재석은 윤종신을 향해 "오디션 프로그램 몇 번 해봤다고 꺼드럭댄다"고 지적했다. 이에 윤종신은 "출연진이 우왕좌왕하는 걸 내가 정리해 주지 않냐"고 맞받아쳤다.

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유재석은 "음악을 오래 한 건 맞지만 자격증이 있는 것도 아니지 않냐"며 물러서지 않았다. 그러자 장항준은 "재석이가 누구냐. '21세기 문화 대통령', '문화부 장관', '문화의 교황' 아니냐"며 유재석의 편을 들었다.

이에 윤종신은 "내가 유재석을 언제 괄시해보겠냐. 이런 오디션을 해야 괄시해볼 수 있다"고 속내를 털어놨다.

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윤종신과 장항준은 유재석을 둘러싼 황당한 소문도 쏟아냈다. 윤종신은 "각 방송사에 재석이 방이 따로 있다는 이야기가 있다. 국장님들이 불려 가서 재석이에게 혼난다"고 너스레를 떨었다.

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장항준도 "재석이 집 거실에는 TV가 40대 있어서 각 채널이 나온다고 들었다"고 거들었다. 유재석은 "집에 어떻게 들어가냐. 그 정도면 전자파 때문에 안 된다"고 즉각 부인했다.

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그러나 장항준은 "방송사별 채점표도 있다고 한다"며 공세를 멈추지 않았다. 윤종신 역시 "국방TV부터 바둑, 낚시까지 다 본다. 케이블 900번대 채널까지 챙겨 본다"고 주장했다.

이에 유재석은 "실제로 국방TV까지 다 본다. 사실이다. 어떻게 알았냐"며 "오히려 그런 채널을 더 좋아한다"고 인정해 모두를 놀라게 했다.

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유재석은 과거 '무한도전'에서 트로트 열풍을 예상했던 일화도 꺼냈다. 그는 "지금은 트로트가 대세로 자리 잡았지만, 아직 큰 인기를 얻기 전이던 2010년대 초반에 '무한도전'에서 관련 아이디어를 낸 적이 있다"고 회상했다.

앞서 유재석은 2015년 방송된 MBC '무한도전'에서 정형돈과 함께 '트로트 대축제'를 기획했지만, 해당 특집은 최종적으로 성사되지 않았다. 그는 "그때는 내 아이디어를 무시했다. 그런데 몇 년 뒤 '미스트롯'과 '미스터트롯' 등이 나왔다"며 아쉬움을 드러냈다.

장항준이 "너도 의견을 강하게 이야기해라"고 부추기자 유재석은 "제작진이 안 하겠다는데 어떡하냐"고 토로해 웃음을 안겼다.

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한편 장항준은 "올해 97세인 아버지가 우리 방송을 보셨다"며 "나한테 '해투 봤는데 넌 거기서 하는 게 뭐냐'고 하시더라"고 밝혔다. 이를 들은 윤종신과 유재석은 "아버지가 예리하시다", "정말 날카로우시다"고 입을 모아 웃음을 자아냈다.