샤이니 민호, 전현무와 '루시퍼' 합동 무대 후 정색…"다시는 추지 마"

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[스포츠조선 김준석 기자] 샤이니 민호가 전현무와 '루시퍼' 합동 무대를 펼친 뒤 다시는 춤추지 말라는 단호한 평가를 내렸다.

1일 방송된 MBN·채널S 예능 프로그램 '전현무계획4' 11회에서는 전현무와 곽튜브, 샤이니 민호가 전북 완주로 먹트립을 떠난 모습이 공개됐다.

이날 전현무는 해외 일정으로 2주 동안 자리를 비웠던 곽튜브와 재회해 시민들에게 직접 현지 맛집을 추천받았다.

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두 사람은 한우와 새우 매운탕, 홍어백반, 순두부 등 시민들이 추천한 다양한 음식 가운데 두부 맛집을 첫 번째 목적지로 선택했다.

두부 요리를 맛본 곽튜브는 "아내가 내가 한국에 오랜만에 왔다고 집밥을 차려줬는데, 여기가 더 맛있다"고 과감하게 말해 전현무를 놀라게 만들었다.

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이후 전현무는 이날 합류할 '먹친구'를 소개하며 "내 춤의 원조"라는 힌트를 건넨다. 전현무가 과거 여러 방송과 시상식에서 샤이니의 히트곡 '루시퍼' 안무를 선보였던 만큼, 게스트의 정체는 샤이니 민호였다.

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눈을 가린 곽튜브는 상대가 누군지 모르는 상태에서 민호의 복근을 직접 만져보게 됐다. 그는 민호의 단단한 복근에 "완전 단단하다"며 감탄을 쏟아냈다.

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민호의 정체가 공개된 뒤 전현무는 원곡자와 함께 전설의 '루시퍼' 춤을 재현했고, 전현무 특유의 과장된 표정과 거침없는 몸짓에 현장은 순식간에 웃음바다가 됐다.

두 사람의 깜짝 합동 무대를 지켜본 곽튜브는 "찢었다"며 뜨거운 환호를 보냈지만, 민호는 무대를 마친 전현무에게 "다시는 안 춰주시면 좋겠다"고 단호하게 말해 웃음을 안겼다.

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narusi@sportschosun.com