안은진 "가족 몰래 장기·시신 기증 서약한 父..처음엔 서운했다" ('해투')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 안은진이 아버지가 가족들 몰래 장기기증과 시신 기증을 서약한 사실을 뒤늦게 알았다고 밝혔다.

11일 방송된 KBS 2TV '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해투')에는 세계 유일의 장기기증 기증자 유가족, 수혜자, 서약자가 모인 합창단이 등장했다.

이날 안은진은 "10년 전쯤에 아빠 지갑을 보다가 주민등록증을 보게 됐는데 가족 모르게 장기기증에 시신기부까지 해놓은 걸 발견했다"고 털어놨다.

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이어 "그때 '아빠는 왜 가족들이랑 상의도 없이 했냐'고 하면서 되게 서운했던 마음을 가졌는데 지금 생각해 보면 아름다운 일이라는 생각이 든다"고 말했다.

장항준 역시 아내인 김은희 작가와 함께 장기기증을 서약했다고 밝혔다. 그는 "20년 전쯤 아내와 장기기증 서약을 했다"고 전했다.

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이어 "가족들에게도 모두 이야기해 뒀다. 유족이 반대하면 본인의 의지와 상관없이 장기기증을 하지 못할 수도 있다고 하더라"며 "가족들에게 '그런 상황이 오면 꼭 동의해 달라'고 부탁했다"고 설명했다.