재혼 후 달라진 김구라...子 그리 "'너만 있어도 괜찮다'더니 더 밝아져" (신랑수업)

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[스포츠조선 김수현기자] 래퍼 MC그리가 재혼을 망설이는 라이머에게 진심 어린 조언을 건넸다. 자신의 아버지 김구라의 재혼 경험과 늦둥이 동생까지 언급하며 새로운 시작을 응원해 눈길을 끌었다.

11일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 라이머의 재혼을 돕기 위해 소속사 가수들이 나선 모습이 공개됐다.

이날 라이머는 자신도 새로운 인연을 만나기 위해 노력해봤다며 재혼을 망설이는 솔직한 속내를 털어놨다. 그는 "내가 그러려고 노력 안 해봤겠냐. 근데 이제 더 만나기가 어렵다"며 "사실 난 좀 미안함이 있다. 요즘 세상에 그런 거 아니라 해도 난 한 번 실패의 경험이 있다. 그런 것들이 상대에게 부담이 될까 싶다"고 말했다.

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그러자 그리는 라이머의 생각을 바로잡았다. 그는 "실패가 아니라 새로운 좋은 사람을 만나러 가는 과정이니까 실패라고 생각하지 마라"고 진심 어린 조언을 건넸다.

이어 자신의 경험도 꺼냈다. 재혼 가정인 그리는 "저희 아버지도 이혼하시고 저랑 둘이 '너만 있어도 괜찮지'라고 하셨는데 재혼하시고 더 밝아지시고 유해지셨다"고 말했다.

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그러면서 "그러다 제 동생도 태어나고 새로운 삶이 이어졌다"며 늦둥이 동생이 태어난 뒤 달라진 아버지의 모습을 전했다.

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라이머는 그리의 아버지인 김구라를 자신의 롤모델 중 한 명이라고 밝혔다. 라이머는 "너희 아버지가 내 인생의 롤모델 중 하나다. 아버지는 나보다 나이가 많은데 어쨌든 아이를 낳았지 않냐. 그런 부분에서도 롤모델이다"라고 말했다.

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그러자 그리는 예상치 못한 발언으로 웃음을 자아냈다. 그리는 "저희 아버지 정자왕 출신이시다. 남성성과 정자왕은 다른 얘기다"라고 너스레를 떨었다. 이어 "유전이 있을 수 있으니까"라며 자신 역시 자신감을 드러냈다. 그는 "저는 빨리 아이 낳고 싶다. 아빠도 딱 제 나이에 낳으셨다. 저는 빨리 결혼하고 싶다"고 말했다.

한편 김구라는 2015년 이혼한 뒤 2020년 12세 연하의 비연예인 여성과 재혼했다. 이후 2021년 늦둥이 딸을 얻었다. 전처와의 사이에서 얻은 아들 그리와 늦둥이 딸은 23살 터울이다.

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shyun@sportschosun.com