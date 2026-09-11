한지혜, '연예인 병' 의혹에 우울증 고백 "누구에게도 말 못 해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 한지혜가 20년 전 드라마 촬영 당시 우울감을 겪으며 동료들과 거리를 뒀다고 고백했다.

11일 유튜브 채널 '오늘의 지혜'에는 '그 시절 '미우나 고우나' 기억하시나요? 다시 만난 단풍이와 백호'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 한지혜는 20년 전 드라마 '미우나 고우나'에서 호흡을 맞췄던 김지석과 재회해 촬영 비하인드를 나눴다.

이날 두 사람은 드라마 촬영 당시를 떠올렸다. 한지혜는 "1년 동안 같이 진짜 많이 놀았다. 가족처럼 맨날 끝나면 다 같이 술도 마시고 영화도 많이 보러 갔다. 촬영 없는 날 많이 놀러 다녔다"고 회상했다.

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이에 김지석은 "내 기억으로 지혜는 우리랑 잘 안 놀아줬다. 지혜는 모두가 다 같이 만날 때는 '어 그래'하고 함께 해주기는 했다. 그런데 그거보다 10배는 우리가 더 따로 만났다"고 밝혔다. 이어 당시 한지혜에 대해 "신비로운 사람이었다"고 표현했다.

한지혜는 "그때는 굉장히 새침데기였다"고 인정했다. 그러면서 "사실 당시 마음의 병이 조금 있었다"고 조심스럽게 털어놨다.

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이를 들은 김지석이 "연예인 병이었냐. 당시에는 충분히 걸릴 수 있었다"고 장난스럽게 묻자, 한지혜는 "연예인 병이 아니라 그때 마음에 약간 우울증이 있었다"고 답했다.

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이어 "원래 우울증이 있는 사람들이 겉으로는 오히려 과하게 밝게 행동하기도 한다"고 당시 밝은 모습 뒤에 감춰져 있던 속내를 밝혔다.

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김지석은 "그때 내가 조금 더 지금 같은 여유가 있었다면 많이 챙겨줬을 텐데 내 것 하기 바빴다"며 안타까워했다.

한지혜는 "그때는 그랬다. 여러모로 어리고 사회생활 경험이 별로 없으니까"라며 "내가 누구한테 터놓고 이야기하는 스타일도 아니었다"고 말했다. 그러면서 "그때 맞다. 연예인 병이 맞았다"고 유쾌하게 인정했다. 이에 김지석은 "연예인 병이 아니라 성장통이라고 하자"고 수습해 웃음을 안겼다.