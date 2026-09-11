정형돈 "일 없어서 게임만...불안장애 약은 지금도 복용 중"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 정형돈이 일이 없어 게임 실력이 프로 선수 수준까지 늘었다는 농담을 던졌다.

11일 유튜브 채널 '오늘부터 황제성'에는 '황제성 한 마디도 못 하게 만드는 정형돈의 명품 잡도리!!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 정형돈은 황제성이 안부를 묻자 "나름 잘 산다. 이런 게 참 세월이 무상한 거다. 네가 내 걱정을 할 정도로 내가 떨어졌구나 싶다"며 너스레를 떨었다.

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이어 "네가 부르면 와야 되는 그 수준까지 갔구나 싶다. 애들이 '아빠 어디가?'라고 하는데 일 간다고 이야기도 못 했다. 그냐 바람 쐰다고 하고 나왔다"고 말해 웃음을 자아냈다.

황제성이 "우리 채널이 왜 부끄럽냐"고 항의하자 정형돈은 "네가 부끄러운 게 아니라 네 밑이 된 게 부끄러운 것"이라고 받아쳤다. 그러면서 "너 요즘 잘나가지 않냐. 잘나가고 나서 연락도 끊었더라. 굉장히 서운하다"고 몰아붙였다.

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정형돈의 쉴 새 없는 공격에 당황한 황제성은 "대체 뭘 준비해 오신 거냐"고 물었다. 이어 "내가 전화하면 매번 게임 중이라고 끊으라고 하지 않았냐"며 "중요한 이야기를 하고 있어도 게임이 시작되면 전화를 끊는다"고 폭로했다.

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이에 정형돈은 "일이 없으니까 그렇다"며 "내가 '배틀그라운드'와 '오버워치'를 선수들만큼 잘한다. 일이 없어서 그렇다"고 재차 강조했다. 황제성은 "형은 일을 자의적으로 안 하는 것 아니냐"고 울컥해 웃음을 더했다.

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정형돈은 과거 MC를 맡았던 JTBC '냉장고를 부탁해'에 관한 질문에도 특유의 입담으로 황제성을 당황하게 했다. 황제성이 프로그램 이야기를 꺼내자 그는 "왜 잘렸냐고 묻는 거냐"고 되물었다.

이어 "이게 너무 좋다. 가슴 아픈 사연인데 되게 해맑게 묻는다"고 짓궂게 놀렸다. 그러면서 "'냉부해' 한참 잘 나갈 때였는데 그때 내가 불안장애라 방송을 관뒀다"고 말했다.

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정형돈은 "지금도 약을 먹고 있다"고 현재 상태도 솔직하게 털어놨다. 황제성이 "그래도 치료할 방법이 있어서 다행"이라고 위로하자 정형돈은 "남의 아픈 사연을 참 편안하게 물어본다. 대단하다. 많이 성장했다"며 다시 황제성을 몰아세워 폭소케 했다.